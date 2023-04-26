В здание Российского центра науки и культуры на Кипре кинули «коктейль Молотова»

Пожар в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК), расположенном в столице Кипра — городе Никосия, потушен, сообщило посольство РФ. По информации очевидцев, причиной пожара стал брошенный в здание «коктейль Молотова».

«Сегодня в здании Российского центра науки и культуры в Никосии произошло возгорание. Пожар потушен. Жертв нет. Причины выясняются»,— говорится сообщении дипмиссии в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По данным пожарной службы, звонок с информацией о возгорании в РЦНК поступил около 13:45 по местному времени (совпадает с московским). Представитель пожарной службы Андреас Кеттис, слова которого приводит Cyprus News, сообщил, что здание находилось на реконструкции.

«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные. По данным очевидцев, в здание были брошены ''коктейли Молотова''»,— рассказала ранее ТАСС руководитель РЦНК Алина Радченко.

РЦНК в Никосии — одно из зарубежных представительств Россотрудничества. Центр открыт в 1978 году. В здании РЦНК расположены выставочный зал площадью 280 кв. м, киноконцертный зал на 257 мест и библиотека, книжный фонд которой составляет более 17 тыс. томов.

Милена Костерева