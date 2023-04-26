British American Tobacco оштрафована за продажу сигарет КНДР

Министерство юстиции США объявило во вторник о наложении штрафа на British American Tobacco (BAT) и ее дочернюю компанию BAT Marketing Singapore (BATMS) за торговлю в КНДР в обход американских санкций. В рамках урегулирования уголовного дела по статьям о мошенничестве и нарушении санкционного режима компании согласились выплатить американским властям $629 млн.

Кроме того, Министерство торговли объявило, что BAT согласилась выплатить $508 млн для урегулирования потенциальных гражданских исков к компании в связи с нарушением санкций США против КНДР.

Таким образом, общая сумма штрафа в отношении BAT и ее дочерней компании составила более $1,1 млрд.

Как отмечается в заявлениях регуляторов, BAT Marketing Singapore еще в 2001 году создала в КНДР совместное предприятие с северокорейской компанией для производства и распространения в стране сигарет BAT. В 2007 году BATMS продала свою 60-процентную долю в СП сингапурской трейдинговой компании за символическую сумму в €1, чтобы BAT больше не ассоциировалась с бизнесом в КНДР. Тогда же головная компания объявила, что больше не намерена вести бизнес в Северной Корее.

Однако, как показало расследование, на самом деле BAT продолжала полностью контролировать производство и продажу своих сигарет в КНДР. Северокорейская компания, участвовавшая в СП, продолжала расплачиваться за поставки в долларах через сеть подставных компаний и счета в банках других стран, в том числе Сингапура, Китая и США.

Кирилл Сарханянц