Экспертиза одобрила проект строительства железной дороги к аэропорту Симферополя

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФГУП «КЖД» Фото: пресс-служба ФГУП «КЖД»

В рамках проекта будет построено 14 км железнодорожного электрифицированного пути, оснащенного стрелочными переводами. По пути следования новой ветки появятся два модульных поста, контрольно-пропускной пункт, павильон для пассажиров и другие объекты. Согласно данным, опубликованным на портале ЕИС в сфере закупок, стоимость проектных работ составила 225 млн руб.

«При проектировании была выбрана оптимальная трасса железнодорожной ветки, исключающая снос существующих жилых построек»,— говорится в сообщении.

Реализацию строительства железнодорожной ветки к крымскому аэропорту оценивают в 4,5 млрд руб. В августе 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что аэроэкспресс свяжет аэропорт с Севастополем.

Анастасия Донскова

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