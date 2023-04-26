«Строительный трест» построит 4-звездочный отель в Орехово

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест» рассматривает возможность возведения 4-звездочного загородного отеля в поселке Орехово Приозерского района Ленобласти. Об этом в среду на деловом завтраке BestBreakfast сообщил заместитель генерального директора компании Анзор Берсиров.

Объект разместится на территории бывшего пионерского лагеря завода «Авангард» площадью 34 га, где кроме отеля будут размещены и другие форматы недвижимости. Строительство отеля станет первым этапом освоения территории — доминантой и центром притяжения для дальнейшего развития территории, рассказал господин Берсиров.

«Проект находится на самом начальном этапе разработки»,— предупредил топ-менеджер «Строительного треста». Он, отказавшись уточнять детали проекта, сообщил, что для разработки концепции проекта договор заключен с «МТЛ-Апарт» (входит в ГК «Бестъ»), которая выступит консультантом проекта, и гостиничным оператором Cronwell Hospitality Group. Территория недостроенного пионерлагеря приобретена «Строительным трестом» в собственность. Стоимость сделки не разглашается.

Господин Берсиров не скрывает заинтересованность девелопера в развитии на данном участке загородного курорта. На территории могут появиться и другие объекты недвижимости. «Мы понимаем сегодня, что ситуация на рынке постоянно меняется. Мы посмотрим, какой тип недвижимости будет актуален к моменту запуска проекта,— отметил Анзор Берсиров. — Думаю, что этот год уйдет у нас на разработку концепции и бизнес-плана, а в следующем году мы сможем прийти к конкретике».

По словам Николая Антонова, генерального директора «МТЛ-Апарт», площадь застройки под гостиницу может составить от 10 до 18 тыс. кв. м. Другой участник проекта, управляющий партнер сети отелей Cronwell Hotels&Resorts Алексей Мусакин оценивает предварительный объем вложений в проект в 3-5 млрд рублей.

Александра Тен

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