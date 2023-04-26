Кубань за год в три раза нарастила экспорт рапсового масла в Китай

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Поставки сельхозпродукции за рубеж принесли Краснодарскому краю в целом 3,5 млрд долларов в 2022 году — 8% от совокупного объема российского экспорта АПК. При этом доля пшеницы, которая является основным экспортным продуктом, за год на Кубани снизилась с 53% до 45% от общего объема поставок в 2022 году, говорится в исследовании Центра.

Пятерка регионов — лидеров по экспорту продукции АПК по итогам прошлого года осталась прежней. Это Ростовская область, Москва, Краснодарский, Приморский край и Калининградская область.

Согласно исследованию Центра, совокупный объем экспорта продукции АПК России по итогам 2022 года составил 41,6 млрд долларов. Прирост — 12,2% к 2021 году. Продукция поставлялась в 160 стран мира.

Основным потребителем стал Китай — объем импорта продукции АПК из России составил 5,1 млрд долларов в денежном выражении. На втором месте Турция, далее следуют Казахстан, Белоруссия и Республика Корея.

Андрей Пугачев

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