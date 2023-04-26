Учредителя угольной компании «Ровер» потребовали признать банкротом

В арбитражный суд Кемеровской области поступило заявление о признании несостоятельным кузбасского предпринимателя Тимура Цориева – учредителя кемеровского ООО «Небанковская кредитная организация «Тайдон» (до ноября 2022 года ООО «Коммерческий банк «Тайдон») и угольного ООО «Ровер» (зарегистрировано в Республике Алтай, вело добычу угля в Кемеровском округе Кузбасса, с ноября 2021 года в конкурсном производстве). Согласно картотеке арбитражных дел, заявителем выступает кемеровское АО «Стройсервис» (металлотрейдинг и добыча угля) с требованиями к должнику в 70,14 млн руб. Суд принял заявление, назначив заседание по рассмотрению его обоснованности на 25 мая 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

В сентябре 2021 года «Стройсервис» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) о приобретении доли в 50% уставного капитала ООО «Ровер». Однако, в июне 2022 года эта сделка была заблокирована арбитражным судом Республики Алтай по заявлениям новосибирского ООО «Омега Трейд» и конкурсного управляющего «Ровера» Алексея Посошкова. На долю в 50% в ООО, принадлежащую Тимуру Цориеву был наложен запрет на регистрационные действия. По сведениям Ъ-Сибирь, требования «Стройсервиса» к учредителю ООО «Ровер» могут быть связаны с полученными и не возвращенными платежами за долю в компании.

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Игорь Лавренков, Кемерово