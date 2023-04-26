Land Rover Defender 130 оснастили 500-сильным V8

Компания Land Rover представила новые модификации флагманской модели Defender 130 — версии Defender 130 Outbound и Defender 130 V8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Land Rover Defender 130 Outbound

Фото: Land Rover Land Rover Defender 130 Outbound

Фото: Land Rover

Исполнение Outbound доступно только с пятиместным салоном, а в оснащение модели входит широкий перечень аксессуаров, предложенных для других комплектаций за доплату. Новая модель, получившая акценты черного цвета на кузове, позиционируется как автомобиль для путешествий большой компанией.

Линейка моторов включает в себя только 3-литровые 6-цилиндровые агрегаты семейства Ingenium, дополненные 48-вольтовым стартер-генератором. Доступны бензиновый 400-сильный P400 и дизельный 300-сильный D300, которые сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом iAWD с понижающей передачей, а также пневматической подвеской.

Флагманской версией Defender 130 стал новый вариант с двигателем V8. Внедорожник получил 500-сильный 5-литровый наддувный мотор в сочетании с «автоматом» и полным приводом. Исполнение Defender 130 V8 отличается четырьмя патрубками выхлопной системы, затемненной оптикой и шильдиками на кузове.

Напомним, премьера нового Land Rover Defender 130 состоялась весной 2022 года.

Максим Вершинин

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