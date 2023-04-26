На шахте «Юбилейная» в Кузбассе эвакуировали горняков в связи с загазованностью

В связи с повышенным содержанием метана в лаве шахты «Юбилейная» в Кузбассе проведена эвакуация горняков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, по данному сигналу выдвинулись подразделения горноспасателей, но необходимость их привлечения отпала по прибытию на шахте.

В пресс-службе АО «Топпром», которому принадлежит ООО «Шахта «Юбилейная», подтвердили факт проведенной эвакуации 135 горняков, добавив что «оперативные службы работают на месте». Более подробную информацию о случившемся на шахте компания планирует опубликовать позднее.

В связи с фактом загазованности метаном добычной лавы на шахте «Юбилейная» прокуратура Кемеровской области проводит проверку законодательства о промышленной безопасности и охране труда. По ее результатам при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. На шахту для обеспечения законности при проведении эвакуационных работ и координации действий экстренных служб выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Дмитрий Лосковиченко, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Шахта «Юбилейная» была закрыта в 2010 году (тогда она принадлежала «Евраз Груп»), затем предприятие было продано новокузнецкому АО «Топпром» и возобновило работу в 2016 году.

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Игорь Лавренков, Кемерово