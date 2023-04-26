Навальный сообщил о расследовании против него дела о терроризме

Из возбужденного против оппозиционера Алексея Навального дела об экстремизме выделено новое дело по статье о терроризме. Об этом сам оппозиционный политик рассказал в Басманном суде, который удовлетворил ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела до 5 мая. В деле 196 томов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Навальный во время заседания суда 26 апреля

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Навальный во время заседания суда 26 апреля

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд»,— сообщил Алексей Навальный (цитата по ТАСС). По ходатайству представителя СКР суд закрыл заседание. Это сделали для сохранения тайны следствия.

Его адвокат Вадим Кобзев сообщил РБК, что возбуждено дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Сам оппозиционер пояснил, что дело связано с высказываниями экс-руководителя сети его штабов (организация признана в России экстремистской и запрещена) Леонида Волкова (признан иноагентом) на YouTube-канале «Популярная политика». «Все передачи "Популярной политики" — это терроризм и экстремизм под моим руководством. Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30»,— добавил Навальный.

В мае 2022 года Алексея Навального, отбывающего девятилетний срок в колонии, уведомили о новом уголовном деле против него. Оппозиционер обвиняется в создании экстремисткой группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам, ему грозит еще до 15 лет лишения свободы. В августе ведущие канала команды Алексея Навального стали фигурантами уголовного дела.

Лаура Кеффер