В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ) в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов).

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Согласно обвинительному заключению, противоправные действия господин Ройзман совершил 1 июля прошлого года, опубликовав на YouTube видео «Ответы на ваши вопросы», где поделился своим мнением о военной спецоперации РФ на Украине. По мнению стороны обвинения, дискредитируя вооруженные силы РФ, экс-мэр вызвал широкий общественный резонанс.

Евгений Ройзман заявил, что понимает предъявленные обвинения, но вины своей не признает.

Уголовное дело по ч.1 ст.280.3 УК РФ удалось возбудить, поскольку ранее Евгений Ройзман трижды привлекался к ответственности по административной статье о дискредитации армии. В апреле прошло года его суммарно оштрафовали на 150 тыс. руб. Ни одно из решений обжаловать не удалось.

Напомним, экс-мэр был задержан по уголовному делу о дискредитации армии утром 24 августа. В этот же день в его квартире, музее Невьянской иконы и Фонде Ройзмана прошли обыски.

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