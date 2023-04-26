Суд конфисковал авто за 11 млн рублей у жителя Орска, ездившего пьяным на работу

Житель Орска оштрафован на 100 тыс. руб. и лишен прав на два с половиной года за езду в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Решение принял суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Автомобиль стоимостью более 11 млн рублей, которым управлял мужчина в момент совершения преступления, конфискован, то есть обращен в доход государства»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации контрольного органа, мужчина в феврале текущего года утром в состоянии опьянения сел за руль авто и поехал на работу. Его остановили сотрудники ГИБДД и провели медосвидетельствование водителя. Оно подтвердило наличие алкоголя в крови автомобилиста. До этого мужчина уже привлекался к административной ответственности за указанное нарушение.

Ранее правоохранители устроили погоню за пьяным водителем в Оренбуржье. В итоге он был задержан.

Георгий Портнов