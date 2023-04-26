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Коммерсантъ FM
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КС предписал изменить законодательство о переселении из аварийного жилья

Конституционный суд (КС) предписал изменить нормы Жилищного кодекса (ст. 32 и ст. 57), на основании которых суды отказывали в предоставлении нового жилья жителям аварийных домов. Сейчас муниципальные власти обязаны предоставлять новое жилье только проживающим в аварийных домах на основании договора соцнайма. На три решения КС обратили внимание «Ведомости».

Решение было принято на основании жалоб семьи из Нижнего Новгорода, а также жителей Приморского края и Кемерово. Всем им отказали в предоставлении нового жилья, хотя их старые дома были непригодны для жизни.

В жалобах граждане указывали на неопределенность в законе, следствием которой стали противоречивая судебная практика и необоснованные различия в жилищных правах граждан одной категории. Они также оспаривали практику, которая ставила под сомнение право на получение жилья вне очереди в зависимости от решения органа местного самоуправления или решения о включении дома в региональную программу по переселению из аварийного жилья.

Семья Лебедевых из Нижнего Новгорода, в которой есть несовершеннолетние дети, один из которых имеет инвалидность, владела комнатой 18 кв. м в многоквартирном доме, который был признан аварийным еще в 2018 году. Несмотря на то что семья была поставлена на учет нуждающихся в жилье, предоставляемом по договору социального найма, как малоимущая, суды отказали ей в предоставлении жилья вне очереди. Суд разрешил лишь переселиться по региональной адресной программе переселения, а местные власти не приняли решения об изъятии у истцов старого жилья по ст. 32 ЖК. По тем же основаниям отказали заявителям из других регионов, хотя у одного дом полностью сгорел, а у другого сильно пострадал от пожара.

КС пришел к выводу, что правовые инструменты в ст. 32 и ст. 57 ЖК не образуют единого системного механизма, рассчитанного на обеспечение интересов малоимущих, чье жилье было признано непригодным для проживания.

Анастасия Ларина

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