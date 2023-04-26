Экс-президент Молдавии: Отказ пустить Минниханова в страну — это поиск повода разорвать связи с РФ

Отказ пустить главу Татарстана Рустама Минниханова в Молдавию значит, что местные власти ищут повод разорвать связи с РФ. Об этом заявил бывший президент страны, а ныне лидер партии социалистов Игорь Додон, пишут «Известия». .

«Когда на прошлой неделе в Молдову не пустили чиновника очень высокого уровня — Рустама Минниханова, который бывал в Молдове по моему приглашению много раз, — это означает, что молдавские власти ищут повод ухудшить и без того очень плохие двусторонние отношения с Россией», — отметил господин Додон.

По его словам, молдавская сторона вскоре планирует начать анализировать некоторые соглашение со странами СНГ для того, чтобы их денонсировать. Господин Додон отмечает, что власти Молдавии «пытаются вклиниться в антироссийскую повестку», но большая часть населения при этом хочет дружить с Россией.

Напомним, Рустам Минниханов прибыл в Молдавию 17 апреля по приглашению депутата парламента Молдавии Александра Суходольского. Однако его объявили «нежелательным лицом» и отказали во въезде в страну.

"Ъ-Казань"