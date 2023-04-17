Власти Молдавии объявили Рустама Минниханова «нежелательным лицом»

В Молдавии власти объявили раиса Татарстана Рустама Минниханова «нежелательным лицом», запретив ему въезд в страну. Об этом заявил сам глава республики. Видео с его заявлением опубликовали в соцсетях.

«Мы находимся в Кишиневе, только что прилетели по приглашению Петрова и Суходольского, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили большую программу нашей совместной работы. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну», — сказал господин Минниханов, добавив, что он не сможет участвовать в конгрессе дружбы народов, куда был приглашен.

По информации ТАСС, господин Минниханов прибыл в Молдавию по приглашению депутата парламента Молдавии Александра Суходольского. Сам он ждал главу Татарстана в аэропорту Кишинева, но последнему не дали спуститься в самолета, ему дали документ с отказом во въезде в страну.

"Ъ-Казань"