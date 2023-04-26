В Омске топ-менеджер предприятия, выпускающего части ракет-носителей «Ангара», осужден за хищение 19 млн рублей

Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему заместителю директора ПО «Полет» Сергею Головинскому и экс-директору подрядной организации АО «СибСМА» Сергею Долгушину. Сумма хищения составила 19 млн руб.

По данным следствия, Сергей Долгушин в рамках исполнения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по устройству фундамента и участка для фрезерного станка по изготовлению комплектующих частей ракет-носителей «Ангара», представил заказчику - филиалу АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - ПО «Полет», документы о завершении работ. Фактически часть работ не была выполнена или выполнена в меньшем объеме.

Сергей Головинский, который является двоюродным братом Сергея Долгушина, получив документы, убедил директора предприятия без проверки подписать акты выполнения работ.

Приговором суда Сергею Головинскому назначено три года и два месяца лишения свободы, Сергею Долгушину два года и десять месяцев. Дополнительным наказанием стал запрет на полтора года заниматься деятельностью, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере оказания услуг, связанных с ремонтом, строительством и реконструкцией зданий и сооружений на.

Также с них в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба в пользу АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» взыскано более 17 млн руб.

В прошлом году на площадках ПО «Полет» (омский филиал Центра Хруничева) началась модернизация, а также строительство корпуса для испытаний ракет «Ангара». Генеральный директор ГКНПЦ им. Хруничева Алексей Варочко отмечал, что благодаря этому на предприятии будет увеличен выпуск ракет - восемь ракет «Ангара-А5» и две «Ангара-1.2» в год.

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Лолита Белова