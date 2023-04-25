Учителей призвали к ответу

В Оренбурге вынесен приговор в виде штрафа двум бывшим членам участковой избирательной комиссии по уголовному делу о фальсификации избирательных документов и итогов голосования на выборах. Преступление было совершено на выборах депутатов горсовета на избирательном участке № 1072 в Оренбурге в 2020 году. Как установил суд, подсудимые договорились подделать избирательные документы. Для этого включили в список избирателей вымышленных людей и за них заполняли бюллетени. Нарушения выявили члены комиссии от КПРФ и обратились в правоохранительные органы. Эксперты отметили, что наказания членов УИК за нарушения на выборах бывают крайне редко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Оренбурга вынес двум учителям городской школы № 51 приговор по уголовному делу о фальсификации избирательных документов и итогов голосования на выборах (ч. 1 ст. 142, ст. 142.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний им назначено наказание в виде штрафа в размере 270 тыс. руб. и 260 тыс. руб. в доход государства соответственно»,— говорится в сообщении.

Суд установил, что преступление было совершено на выборах депутатов Оренбургского городского совета в 2020 году по общетерриториальному избирательному округу и одномандатному избирательному округу № 17. Подсудимые, председатель и член участковой избирательной комиссии № 1072 договорились подделать избирательные документы. Для этого они составили списки избирателей и включили в них вымышленных людей, а также сфальсифицировали их подписи и подделали избирательные бюллетени. На этом избирательном участке в сентябре 2020 года выиграла кандидат от «Единой России», председатель горсовета Ольга Березнева.

Обвиняемые вину признали частично — они отрицали факт сговора и фальсификацию в пользу определенного лица. Приговор суда в законную силу не вступил.

Председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева подчеркнула, что подобный прецедент не должен ­повториться.

«Наши коллеги не стали отрицать того, что в ходе досрочного голосования ими были допущены нарушения в работе со списком избирателей,— отметила Евгения Ивлева.— Они признали свою вину. Суд вынес соответствующее решение и назначил наказание в виде штрафа. Безусловно, подобное недопустимо в работе членов комиссий. Об этом мы будем говорить во время обучения, буквально дойдем до каждого члена комиссий». Глава облизбиркома подчеркнула, что во время выборов будет пресекаться любое давление на членов комиссий и попытки дискредитировать их работу.

Подозрения по итогам голосования на избирательном участке № 1072 возникли у реготделения партии КПРФ.Первый секретарь обкома, депутат регионального заксобрания Максим Амелин рассказал, что после анализа результатов выборов, прошедших в 2020 году, и в рамках подготовки к выборам в Госдуму и заксобрание в 2021 году, обнаружены «существенные отклонения на избирательном участке № 1072». На нем во время предварительного десятидневного голосования проголосовало 150 человек. «При этом 141 из них голосовали в дополнительных книгах, а это означает, что эти люди не входили в основные списки голосования. Нам показалось это подозрительным, так как на других участках такие цифры голосования были от 30 до 70»,— написал у себя на странице во «ВКонтакте» Максим Амелин. После этого представители партии подали заявление в правоохранительные органы по данной ситуации.

На заседаниях суда были заслушаны свидетели, которые проживали по адресам, которые были указаны под именами вымышленных избирателей. Свидетели этих людей не знали, их фамилии им были не знакомы.

Как отмечает Максим Амелин, обстоятельства этого дела не были известны органам следствия с самого начала, что позволило этим членам комиссии принять участие в следующих выборах в 2021 году на том же участке. «Их участие в выборах 2021 года теперь еще больше вызывает сомнение в достоверности и подлинности итогов голосования по этим округам. Надеюсь, из этой истории другие члены комиссий извлекут для себя урок и поймут, что в действительности не важно, был ли сговор, был ли заказчик, ответственность несет только исполнитель. В связи с чем обращаюсь к членам комиссий и призываю не допускать фальсификаций в своей деятельности, так как обязательно наступит неотвратимость наказания, даже по истечению большого промежутка времени»,— резюмировал господин Амелин.

Как отмечает заместитель генерального директора консалтингового агентства GR Group Ярослав Авилов, уголовные дела в отношении членов участковых избирательных комиссий за серьезные нарушения на выборах — явление очень редкое для российской правовой системы: «Как правило, такие дела являются единичными, и добиться привлечения к ответственности членов комиссий сложно, даже если на выборах было много наблюдателей».

«Учитывая, что по данным составам преступлений максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет, да и штраф назначен не по максимальной шкале, можно сказать, что члены избирательной комиссии отделались испугом,— говорит господин Авилов.— В то же время этот приговор, если он устоит в вышестоящих инстанциях, будет иметь важное прецедентное значение в преддверии большого электорального цикла 2024 года и станет лишним напоминанием, что закон нарушать нельзя ни на каких выборах».

По мнению эксперта, отмена результатов выборов по причине вынесения данного приговора возможна только судом и маловероятна, так как избирательным и процессуальным законодательством установлены жесткие пресекательные сроки для обращения в суд с такими заявлениями. Кроме того, по словам Ярослава Авилова, еще предстоит доказать, насколько существенно эти факты повлияли на итоги голосования и результаты выборов.

Партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов отмечает, что сложившаяся судебная практика по указанной категории уголовных дел зачастую допускает и возможность прекращения уголовного преследования в отношении совершивших их лиц: «Так, обращаясь к судебной статистике высшего судебного органа, в 2021 году из указанных 52 уголовных дел 28 были прекращены по нереабилитирующим основаниям. Так что говорить о том, что данное решение суда Оренбурга может изменить результаты выборов 2020 года, не ­приходится».

Ранее Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу Оренбургского отделения КПРФ на нормы закона об основных гарантиях избирательных прав граждан, регламентирующие порядок выдвижения кандидатов политическими партиями. На довыборах депутатов Орского горсовета в сентябре 2022 года КПРФ выдвинула свой список кандидатов, однако избирком Советского района Орска отказал в его заверении, сославшись на неточности в документах — фамилия одного из кандидатов в бюллетене для тайного голосования и в протоколе заседания счетной комиссии была написана с ошибкой.

Ани Айвазян