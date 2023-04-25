Немало-Ненецкий округ

25 апреля президент России Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и услышал, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, невероятное даже по нынешним временам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Фото: пресс-служба президента РФ

Пользуясь принятой в таком формате цветной бумажной фотоальбомной презентацией (могу себе представить, как ее составляют всякий раз в каждом отдельно взятом регионе: «Что ты мне принес?! Ты понимаешь, кто это смотреть будет?! Больше фото!..— А. К.), Дмитрий Артюхов рассказал президенту о поддержке семей военнослужащих.

— Главное, конечно, это личное внимание,— говорил он.— Чтобы кто-то из руководителей, глава города, приехал домой, посмотрел, как живет семья, потому что ребята, как правило, ушли молодые, где-то кто-то не закончил ремонт, где-то сын хотел пойти на секцию спорта, почему-то еще не получилось. Просто взять за руку и привести, лишний раз помочь в таких простых, казалось бы, вопросах.

И чтобы попробуй отлучись потом из этой секции.

То есть в каком-то смысле администрация Ямало-Ненецкого округа претендует на то, чтобы заменить в семье отца. Вот это, как говорится, материал на сопротивление для главы любого города.

— У нас с 2022 года появился новый муниципалитет у Ямала — это Волноваха, Волновахский район (в Донецкой народной республике.— «Ъ»). Очень близкие нам люди,— добавил Дмитрий Артюхов.— Вообще Ямал, как вы знаете, строили представители всего Советского Союза — очень много ребят приехало, молодых комсомольцев, как раз с Донбасса. Поэтому сейчас определенный долг вернуть тем строителям нашего Ямала. Сейчас беда пришла в их дом: разрушенные школы, больницы... Главная наша задача была — сдать до 1 сентября, чтобы звонок прозвучал в школах. 49 объектов мы взяли в работу, половину уже выполнили (что ж, небедный Ямало-Ненецкий округ, судя по всему, и правда готов не только вложиться, но и выложиться.— А. К.). Самое главное — это образование, детские сады, школы и больничный городок. Фотографии говорят за себя: жизнь возвращается в этот район!

Да, работа с фотографией по всем признакам сделала свое дело. По крайней мере губернатор был откровенно доволен презентацией.

Впрочем, через пару минут, кажется, сам собой возник конфликт интересов.

— Самые многодетные семьи (в Ямало-Ненецком округе.— А. К.) ставят очень благородную для нас задачу по строительству школ и детских садиков. 25 школ, 25 детских садиков — это то, что активно сейчас в работе! — сообщил было губернатор как крайне позитивную новость и хотел перейти к следующим пунктам доклада.

— Что касается школ, то здесь вам еще надо поработать,— вдруг перебил его президент.

— Конечно! — успел воскликнуть Дмитрий Артюхов.

— Все-таки многие дети (в Ямало-Ненецком округе.— А. К.) ходят еще в две смены,— обратил внимание Владимир Путин.

— Владимир Владимирович, да! — горячо согласился губернатор.— Для этого реализуется программа строительства новых объектов!

То есть придется постараться вдвойне: за себя и за ту Волноваху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Фото: пресс-служба президента РФ

Рассказывая про финансовые показатели округа, Дмитрий Артюхов показал себя и вовсе виртуозом, и тут не понадобились даже фотографии (появились графики.— А. К.):

— 2022 год, конечно, достаточно противоречивый,— признался губернатор.— С одной стороны, у нас физический объем снижается — понятно, мы напрямую зависим от всех геополитических новостей (и это серьезное признание.— А. К.)! Но в стоимостном выражении, мы это видим по показателям ВРП, по показателям промышленного производства, мы растем! Аномально высокие цены!

— Впрочем, они, к сожалению, уже пришли в норму.

Поэтому, несмотря на то что физический объем добычи газа уменьшился, в целом показатели растут, и это, конечно, отражается на социальном благополучии,— продолжил губернатор.

И он перешел к тому, что не до конца подвластно графикам и фотографии:

— Ключевой интегральный показатель — это естественный прирост населения. Для нас это наше самое главное достижение. Мы в положительной зоне, коэффициент — семь!

Очевидно, президент должен был впечатлиться этой цифрой.

— К сожалению, он не везде,— оговорился Дмитрий Артюхов (видимо, где-то в депрессивных районах округа шесть или даже пять, а это не может не тревожить.— А. К.),— но именно то благополучие, которое есть у северян за счет крепкой экономики, позволяет людям планировать многодетные семьи!

Верят в крепкую экономику и рожают, рожают...

— По многодетным семьям,— подтвердил губернатор,— мы в три раза выросли за последние годы! На фотографии также семья Ольги Дехтяренко, вы вручали ей звание «Мать-героиня» (все-таки эти фото не переоценить.— А. К.)! Очень гордимся такими семьями, Бог послал девять дочек, одного сына (и все же не лучше ли наоборот? Поди выдай всех...— А. К.)! Наша крепкая семья, семья учительская: она работает в детском садике, супруг у нее — учитель русского языка и литературы. Образец настоящей семьи.

Да, не придерешься.

— Передавайте им привет,— попросил Владимир Путин на правах старого знакомого семьи.

Поделившись с президентом информацией о том, что ямало-ненецким моржам только комфортней от того, что они находятся «в шаговой доступности от разработки Харасавэйского месторождения, на самом деле там несколько километров их отделяет», Дмитрий Артюхов сосредоточился на однозначной поддержке Владимиром Путиным празднования 50-летия Нового Уренгоя.

— В 2025 году, да? — переспросил президент.

Эта цифра, без сомнения, актуальна для него.

— 2025 год! — подтвердил Дмитрий Артюхов.— Большое спасибо «Газпрому», лично Алексею Борисовичу (господину Миллеру, главе «Газпрома».— А. К.). Они очень активно включились — сердцем, что называется!

Эти могут.

— Мы начинаем готовиться к юбилею заранее! — заверил Дмитрий Артюхов.— Уже есть первый проект — новый аэропорт в Новом Уренгое, терминал готов, полеты уже осуществляются. Помимо него еще полностью обновили всю инфраструктуру.

— Архитектор кто? — вернулся президент в аэропорт.

— Наши ребята, наш проект... Брали за идею чум, видны элементы северного жилища...— туманно пояснил Дмитрий Артюхов.

А вот это он зря. Ведь всем известно, что создавал этот аэропорт архитектор из Англии Алекс Битус. Наш ли он человек? И кто он в конце концов Юстасу?

Между тем Дмитрий Артюхов обратился к вопросам культурного развития жителей округа.

— Как развивается сфера культуры! — кивнул он на презентацию.— Для северян теперь доступны и концерты симфонического оркестра Мариинского театра под руководством (Валерия.— “Ъ”) Гергиева! И Денис Мацуев к нам приезжает!

Конечно, у них с некоторых пор появились просветы в гастрольных турне. Бреши, я бы сказал.

— В результате уже, знаете, не «северная ссылка» для большой зарплаты! — откровенно рад был Дмитрий Артюхов.— Полноценная жизнь, когда можешь прикоснуться к самому высокому искусству!

Вот что должно было случиться, чтобы в Ямало-Ненецком округе началась такая жизнь. Не было бы счастья...

Но и о том, что неподвластно никакой конъюнктуре:

— Важнейшая задача для нас как органов власти — это поддержка правоохранительной системы. Новое здание управления внутренних дел по Ноябрьску — все, как должно быть: спортзалы, тиры...— обратил внимание губернатор.

А я считаю, что губернатор, не забывающий сегодня про тир,— на своем месте.

В одном из районов округа «Газпром», рассказал губернатор, обнаружил грандиозные залежи газа.

— По нашим расчетам,— пояснил Дмитрий Артюхов,— до 2 трлн кубометров газа можем... в долгосрочном периоде, конечно, 20–30 лет... дополнительно дать в добычу.

— Это с этого Надым-Пур-Тазовского региона? — не поверил президент.

— Да, с Надым-Пур-Тазовского региона,— невозмутимо подтвердил губернатор.

— 2 трлн, вы сказали? — все еще не верил своему счастью Владимир Путин.

— До двух — это низкие залежи! — кивнул Дмитрий Артюхов.— Соответственно, срок — до 2040 года.

Осталось понять, куда это все девать-то теперь. А так-то хорошо, конечно, неимоверно.

В какой-то момент встречи, вкратце рассказав Владимиру Путину о достижениях ямало-ненецкой медицины, Дмитрий Артюхов перешел к тому, что потрясло раз и навсегда даже по сравнению с вышеизложенным.

— Задача,— понимающе обратился он к Владимиру Путину,— которую вы ставили на последней встрече,— ликвидировать обманутых дольщиков.

Он так и сказал. Все было по-честному. Другого способа совладать с ними, видимо, уже не было. Испробовали все.

— Докладываю, Владимир Владимирович: на Ямале больше их не осталось,— убежденно произнес Дмитрий Артюхов.

Я отдавал себе отчет в том, что всякому терпению рано или поздно приходит конец. И в этом смысле я понимал Дмитрия Артюхова. Но все-таки, мне казалось, это как-то чересчур.

Тут среагировал и господин Путин:

— Проблемы,— предложил он хорошее слово.

— Проблемы обманутых дольщиков,— согласился Дмитрий Артюхов.— Мы серьезно этим занялись, чтобы эту проблему наконец-то перелистнуть.

И правильно. Нет человека — нет проблемы.

Андрей Колесников