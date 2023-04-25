Со многими неинвестными

Администрация Перми планирует расформировать блок, ответственный за привлечение инвестиций и вопросы экологии. Ранее это направление в должности замглавы курировал Виктор Агеев. Сейчас же вакантная ставка будет ликвидирована. Глава Перми Алексей Демкин объяснил это решение оптимизацией бюджетных расходов по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. По информации «Ъ-Прикамье», ранее краевые власти предлагали назначить на должность замглавы по инвестициям заместителя директора краевого Агентства инвестиционного развития Владимира Радченко. Однако городские власти эту кандидатуру якобы не поддержали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Мэрия Перми меняет свою управленческую структуру. Функционально-целевой блок администрации «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием» будет расформирован. Ранее этим блоком в должности замглавы города руководил Виктор Агеев. После его перехода на пост советника главы города ставка замглавы города оставалась вакантной.

Глава Перми Алексей Демкин на заседании Пермской думы заявил, что сокращение ставки связано с поручением губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. «Была поставлена задача по сокращению аппарата администрации Перми. Сейчас совместно с руководителем аппарата прорабатываем вопрос перераспределения части полномочий блока, который возглавлял Виктор Геннадьевич Агеев, между другими заместителями. Думаю, в ближайшее время эта работа будет закончена, а должность — упразднена»,— поделился Алексей Демкин. Он добавил, что таким образом количество заместителей главы города сократится до шести человек: первый вице-мэр Эдуард Хайруллин (ответственный за транспорт и финансы), руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских (в статусе и.о. заместителя главы администрации отвечает за общественные связи и безопасность), Игорь Субботин (ЖКХ и жилищные отношения), Дмитрий Галиханов (городское хозяйство), Алексей Грибанов (социальный блок), Ольга Андрианова (развитие территории и земельно-имущественные отношения). В 2020 году, когда Алексей Демкин стал главой города, у него было девять заместителей.

По информации «Ъ-Прикамье», в результате изменения структуры администрации к полномочиям Эдуарда Хайруллина добавится курирование городского департамента экономики и промышленной политики, а Ольга Андрианова в дополнение к текущим полномочиям займется вопросами экологии. Также кто-то из этих чиновников может получить функционал, связанный с курированием городского управления капстроительства.

В пресс-службе мэрии сообщили, что после упразднения ставки замглавы города по инвестициям и природопользованию Виктор Агеев продолжит работать советником Алексея Демкина и будет курировать объекты управления капстроительства, туристические проекты, а также вопросы экономики города.

По данным «Ъ-Прикамье», ранее в качестве претендента на вакантный пост замглавы администрации Перми рассматривался замдиректора краевого Агентства инвестиционного развития Владимир Радченко. Считается, что эту кандидатуру предлагали краевые власти, однако руководству мэрии кандидатура не подошла.

Источник в правительстве Пермского края не стал комментировать кандидатуру господина Радченко. «Главная задача муниципалитета — выполнять хозяйственные функции. Будет ли эффективно работать администрация Перми по вопросам привлечения инвестиций без администрирования на уровне зама — покажет время»,— прокомментировал собеседник решение мэрии.

Собеседник, близкий к мэрии, отметил, что причины решения о расформировании блока не связаны с какими-либо кандидатурами на пост замглавы города: «Логика этого управленческого решения — в укрупнении функционала заместителей и сокращении их числа, чтобы оптимизировать затраты на содержание чиновничьего аппарата».

Председатель Пермской думы Дмитрий Малютин на заседании думы поддержал решение о сокращении ставки замглавы города. «Если есть скрытые резервы в виде незаполненных ставок, перераспределения полномочий, то такой инструментарий надо использовать».

Руководитель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе тоже считает решение мэрии обоснованным. «Администрация не отказывается от полномочий, а перераспределяет их между заместителями. Причем глава города принимает это решение по поручению губернатора об оптимизации расходов на аппарат администрации. Думаю, это не приведет к снижению качества управления городом. Это решение вполне в духе времени и соответствует задачам сокращения расходов бюджета, особенно с учетом рисков сокращения доходной части»,— отмечает депутат.

«Считаю данное решение обоснованным. Во-первых, оно учитывает поручение губернатора о сокращении управленческого аппарата. Во-вторых, ставка Виктора Агеева свободна с начала года, у администрации было время, чтобы понять, насколько эффективна работа с существующим количеством заместителей и каким образом перераспределить полномочия сокращаемого блока»,— соглашается заместитель руководителя комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Алексей Овчинников. По его словам, «компактность команды позволит сократить не только расходы на аппарат мэрии, но и время на принятие управленческих решений». «Надеюсь, это приведет к повышению качества работы мэрии. А сэкономленные средства можно перераспределить на зарплаты рядовых сотрудников администрации»,— добавил депутат.

Константин Кадочников