Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Калужской области сообщил о смене военкома после жалоб добровольцев

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что по итогу общения с добровольцами в пункте сбора военнослужащих принял решение о смене областного военного комиссара. По его словам, добровольцы пожаловались на большое количество бюрократических сложностей при подписании контрактов на военную службу.

«Мне люди пишут: записался на Госуслугах, а военкомат мурыжит, ответа несколько недель не дает. И еще похлеще случаи есть. Принял решение о смене областного военкома. Важнейшая задача — работа с добровольцами, которые хотят служить Родине»,— написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Должность военного комиссара Калужской области займет Андрей Иванов. Прежде он занимал пост военкома Калуги и Ферзиковского района.

Губернатор не назвал имя человека, которого освободил от должности, однако, согласно информации на сайте военных комиссариатов области, речь идет о Сергее Кузьменкове. Он был назначен в октябре 2018 года. До этого он работал в восьмом управлении Генштаба ВС РФ.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...