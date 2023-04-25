Губернатор Калужской области сообщил о смене военкома после жалоб добровольцев

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что по итогу общения с добровольцами в пункте сбора военнослужащих принял решение о смене областного военного комиссара. По его словам, добровольцы пожаловались на большое количество бюрократических сложностей при подписании контрактов на военную службу.

«Мне люди пишут: записался на Госуслугах, а военкомат мурыжит, ответа несколько недель не дает. И еще похлеще случаи есть. Принял решение о смене областного военкома. Важнейшая задача — работа с добровольцами, которые хотят служить Родине»,— написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Должность военного комиссара Калужской области займет Андрей Иванов. Прежде он занимал пост военкома Калуги и Ферзиковского района.

Губернатор не назвал имя человека, которого освободил от должности, однако, согласно информации на сайте военных комиссариатов области, речь идет о Сергее Кузьменкове. Он был назначен в октябре 2018 года. До этого он работал в восьмом управлении Генштаба ВС РФ.

Лусине Баласян