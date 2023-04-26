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Экс-статс-секретарь Минкульта возглавит Русский музей

Алла Манилова возвращается в Петербург

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 24 апреля распоряжение об освобождении от должности статс-секретаря — замминистра культуры Аллы Маниловой. Теперь она возглавит Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. До работы в Минкульте госпожа Манилова несколько лет была вице-губернатором Петербурга. В Смольном она занималась вопросами культуры, образования и науки. Алла Манилова уволилась в 2011 году, после ухода тогдашнего губернатора города Валентины Матвиенко, и также перешла на работу в Москву.

Алла Манилова покинула должность статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ после 11 лет работы

Алла Манилова покинула должность статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ после 11 лет работы

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

Алла Манилова покинула должность статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ после 11 лет работы

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

Алла Манилова покинула должность статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ после 11 лет работы. Как пояснили в пресс-службе ведомства во вторник, 25 апреля, решение об уходе — ее личная просьба, связанная с назначением на пост генерального директора Государственного Русского музея.

В сообщении говорится, что в Министерстве культуры высоко ценят профессиональные и личные качества Аллы Маниловой, а результаты ее деятельности на посту «говорят сами за себя».

Прежний генеральный директор музея Владимир Гусев возглавлял его с 1988 года. Он оставил должность в феврале 2022 года и стал президентом учреждения. Обязанности гендиректора временно исполняла заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Разговоры о том, что его место займет бывший статс-секретарь и заместитель министра культуры, появились еще месяц назад, однако официально информацию Минкульт опубликовал только сегодня.

Алла Манилова окончила в 1979 году факультет журналистики ЛГУ, работала в СМИ, была главредом газеты «Невское время». В 2003 году она перешла на работу в Смольный. С 2008 по 2011 год была вице-губернатором Санкт-Петербурга, но уволилась по собственному желанию после ухода с поста губернатора города Валентины Матвиенко. В те годы госпожа Манилова курировала сферы культуры, образования, науки, СМИ, молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями. Алла Манилова также была членом совета директоров ОАО «Телерадиокомпания "Петербург — Пятый канал"», председателем издательского совета Санкт-Петербурга и президентом Лиги журналистов Санкт-Петербурга. Она стала заместителем министра культуры в 2012 году.

Новым статс-секретарем — замминистра культуры станет Надежда Преподобная, замминистра культуры — Андрей Малышев, занимавший ранее должность гендиректора «Росконцерта».

Андрей Кучеров

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