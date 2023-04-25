Олег Дерипаска вышел из состава акционеров «Ингосстраха»

Российский миллиардер Олег Дерипаска вышел из состава акционеров страховой компании «Ингосстрах». Об этом Forbes сообщили в пресс-службе компании, добавив, что бизнесмен отказался от своей доли в августе 2022 года.

Олегу Дерипаске принадлежало 10% акций компании. Кто приобрел его долю, в компании не уточнили. С 2018 года «Ингосстрах» не раскрывает состав акционеров (однако доля господина Дерипаски указывалась в ежеквартальном отчете компании).

Олег Дерипаска занял 54-е место в рейтинге Forbes «110 российских миллиардеров» 2023 года. Его состояние оценивается в $2,5 млрд. Олегу Дерипаске принадлежат активы группы En+, группы ГАЗ, «Аэродинамики» и агрохолдинга «Кубань». C 2018-го он находится под санкциями США. В 2022 году санкции в отношении миллиардера ввели Великобритания и Евросоюз.

По последним данным, акциями «Ингосстраха» в том числе владеют ООО «Гранит» (16,29%), «Бекар-Сервис» (16,03%), «Софт Карат», Assicurazioni Generali (38,4%).

Лусине Баласян