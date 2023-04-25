Здание для МВД застряло в приемке

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит иск ульяновской компании «МСУ-7» о взыскании 204,5 млн руб. с комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Эту сумму ведомство задолжало по контракту на поставку и возведение модульного здания, где планировалось разместить девятый отдел МВД в Челябинске. Представители «МСУ-7» утверждают, что исполнили контракт в полном объеме в конце прошлого года, но основную часть денег до сих пор не получили. Эксперты отмечают, что задержки оплаты — распространенная ситуация, поэтому есть сложившейся практика, когда подрядчикам удавалось отстоять интересы в судах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседания по иску в арбитражном суде начнутся в середине мая

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Заседания по иску в арбитражном суде начнутся в середине мая

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит дело о взыскании 204,5 млн руб. с комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) регионального центра. Иск направило ООО «Монтажно-строительное управление-7» (МСУ-7, Ульяновск). Заявление принято к производству. Предварительное заседание назначено на 16 мая. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, МСУ-7 просит взыскать с КУИЗО основной долг в размере 201,7 млн руб., а также пени за просрочку с 1 февраля по 10 апреля в размере 2,8 млн, с 11 апреля по день фактической оплаты — в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы долга.

В МСУ-7 сообщили «Ъ-Южный Урал», что иск связан с контрактом на поставку модульного здания, в котором планировалось разместить отдел МВД.

«Все работы завершены, сооружения поставлены, но нам их не оплачивают, хотя должны были сделать это еще в прошлом году»,— рассказали в приемной компании.

Представитель субподрядчика — Ульяновского завода модульных сооружений, который непосредственно изготавливал конструкции для Челябинска, сообщил, что обязательства по контракту были исполнены в декабре 2022 года, но КУИЗО не подписывает акты приемки выполненных работ, ссылаясь на необходимость проверки качества исполнения. Сейчас заказчик проводит экспертизу.

В мэрии Челябинска комментарии по существу дела не предоставили. «Вся информация о движении дела, предмете судебного спора содержится в информационной системе арбитражных судов. После получения копии искового заявления комитетом будет подготовлен и представлен в Арбитражный суд Челябинской области отзыв на иск. До получения копии предоставление иной запрашиваемой информации преждевременно»,— говорится в ответе на запрос «Ъ-Южный Урал».

Контракт между МСУ-7 и КУИЗО на поставку конструкций и возведение модульного здания в районе перекрестка улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого был заключен в июле 2022 года. Его стоимость составила 288,1 млн руб. Согласно техзаданию, объект должен состоять из двух двухэтажных зданий максимальной площадью 1,5 тыс. кв. м и 900 кв. м соответственно, сроком эксплуатации не менее 20 лет. Срок исполнения — 31 декабря 2022 года. По данным сайта госзакупок, заказчик оплатил по контракту 86,45 млн руб.

В здании планировалось разместить новый, девятый отдел полиции в Челябинске. О планах по его созданию в январе 2022 года заявил начальник ГУ МВД России по региону Михаил Скоков. В мае губернатор Алексей Текслер подтвердил решение о строительстве здания для нового отдела.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «МСУ-7» была зарегистрирована в Ульяновске в 2015 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2021-2022 годах ООО заключило 39 контрактов на строительство и ремонт различных социальных и инфраструктурных объектов, в основном в Ульяновской области, на общую сумму более 1,1 млрд руб. В 2021 году выручка компании составила 478,8 млн руб., чистая прибыль — 136 тыс.

По словам управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, ситуация, когда заказчик затягивает сроки оплаты, широко распространена, поэтому уже есть сложившаяся практика, когда компаниям удавалось отстоять законные интересы в судах всех инстанций. «Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта сдачи-приемки результата работ. Это защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку. Обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от приемки возложена законом на заказчика», — говорит эксперт.

Адвокат, партнер компании BMS Law Firm Денис Фролов отмечает, что зачастую заказчику проще и безопаснее оплатить работы по решению суда, чем сделать это добровольно. Скорее всего, по делу будет назначена судебная экспертиза, которая установит фактический объем выполненных работ и как следствие обоснованность иска.

Партнер фирмы Vegas lex Игоря Чумаченко отмечает, что заказчик несет ответственность за задержку в приемке. «Часто задержки связаны с замечаниями по объемам и качеству. Причины такой задержки оценивает суд. В данном случае о перспективах дела пока сказать сложно, поскольку доводы госзаказчика неизвестны»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова