Пространство для жизни

В Нижегородской области за год стало на 11% больше городов с благоприятной для жизни средой, а областной центр по этому показателю вошел в первую пятерку городов-миллионников страны. К такому выводу пришли эксперты исследования «Индекс качества городской среды», которое ежегодно публикует Минстрой России.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Комфорт в баллах

Индекс качества городской среды Минстрой России рассчитывает с 2019 года на основе 36 индикаторов, характеризующих шесть типов пространств города. Это жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Их оценивают на основании данных от самих субъектов РФ, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата, «Дом.РФ».

По каждому индикатору выставляют максимум 10 баллов, то есть максимально возможная сумма — 360 баллов. Если город набрал больше 180 баллов, среда считается благоприятной. При этом индикаторы соотносят по шести факторам: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Для корректности сравнений города делят на 10 категорий по климату и размерам.

Сейчас среднее значение индекса по стране — 192, к 2030 году ставится задача повысить его в полтора раза (с 2019 года он вырос на 13,6%). Долю городов с благоприятной городской средой планируется довести до 80%, сейчас их 54% — это вдвое больше, чем три года назад.

Нижний Новгород с 214 баллами вошел в пятерку лидеров среди городов-миллионников страны. Впереди Москва (292), Санкт-Петербург (264), Казань (216), замыкает топ-5 Ростов-на-Дону (212). В десятку комфортных городов вошли Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск и Новосибирск.

В Нижегородской области за год стало на 11% больше городов с благоприятной средой. Средний балл региона — 199. Минимальные значения, по 175 баллов, показали малые города — Сергач и Перевоз. Максимальные — в Заволжье (232), Сарове (230) и Дзержинске (230).

В стране среди малых городов (с населением 25–50 тыс. человек) наиболее комфортными оказались подмосковные Можайск (249) и Истра (246), Кингисепп (243) в Ленинградской области, Тутаев (243) в Ярославской области, а также город Гусев (242) в Калининградской области.

Когда в 2019 году представляли первый индекс, его разработчики подчеркивали, что это не рейтинг, не соревнование городов, а инструмент мониторинга состояния города, руководство к действию, которое четко подсвечивает, какими территориями и какими проблемами в городе необходимо заниматься. В этом смысле единственный индикатор, в оценке которого Нижний уступает, например, Казани, — общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства. А в Заволжье лучше, чем в подмосковном Можайске, ситуация с жильем и озеленением, но хуже — с общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктурой.

Жить с удовольствием

Формированию первого индекса качества городской среды предшествовала большая работа, в том числе изучали международный опыт мониторинга состояния городов, консультировались с европейскими урбанистами. Среди них был и датский архитектор Ян Гейл, который до этого исследовал качество общественной сферы в Лондоне, нескольких городах Австралии, работал с властями Нью-Йорка над тем, чтобы улучшить состояние улиц для пешеходов и велосипедистов.

В своих книгах и статьях он сформулировал универсальные идеи развития городской среды и повышения комфорта жизни в городе. Первый из них — потребность в пространстве. В некомфортной среде люди проводят на улице минимум времени, в основном в пути от дома до работы, школы или магазина и обратно. А если среда располагает, то жители и гуляют больше, и общаться предпочитают на улице. Общение на открытом воздухе, по Гейлу, — еще один признак «живого» города, который надо поддерживать на высоком уровне. Причем архитектор предлагает разделять понятия, когда мы просто находимся в толпе и когда «вместе с другими», то есть взаимодействуем друг с другом. По оценке Яна Гейла, между прогулкой по пустынной улице и оживленной люди, как правило, выбирают последнюю, а значит, при проектировании новых кварталов стоит думать о благоустройстве общественных пространств не меньше, чем о дизайне домов и архитектурных эффектах.

Еще один важный принцип создания комфортного города — преимущество пешехода над автомобилем: развитие пешеходных маршрутов, всей необходимой для повседневной жизни инфраструктуры в шаговой доступности на территории микрорайона, развитие сетей велодорожек. Все это повышает востребованность общественных пространств, уверен датский архитектор.

«Город становится здоровым, если его жители каждый день много ходят пешком и ездят на велосипеде. Ухудшение здоровья горожан, наблюдаемое во всем мире, во многом связано с низким уровнем подвижности населения. Призыв к пешим прогулкам и ежедневному велосипедному движению должен стать частью современной политики здравоохранения, — писал Ян Гейл в своей колонке для „Ведомостей“. — По сравнению с размерами инвестиций, требуемых для развития здравоохранения или транспортной инфраструктуры, расходы на формирование дружелюбной и комфортной для людей городской среды настолько скромны, что их могут позволить себе города во всех частях мира независимо от уровня развития и финансовых возможностей».

Наконец, архитектор считает, что центром внимания и усилий градостроителей должны стать обычные места и общественные пространства, в которых люди находятся каждый день: жители должны получать удовольствие от жизни в своем микрорайоне — это фундамент для развития комфортных городов.

Людмила Аристова