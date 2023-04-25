Экс-депутату подтвердили примирение

На Камчатке вступил в силу приговор городского суда Петропавловска-Камчатского в отношении бывшего местного депутата Игоря Редькина, в 2021 году застрелившего на свалке человека. Уголовное преследование экс-парламентария было прекращено в связи с примирением сторон.

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Фото: Законодательное Собрание Камчатского края Игорь Редькин

Фото: Законодательное Собрание Камчатского края

Игоря Редькина обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). В августе 2022 года Усть-Большерецкий районный суд признал рыбопромышленника—депутата из списка Forbes виновным в убийстве жителя поселка Озерновский, а также в незаконной охоте на медведя на сельской свалке. Его приговорили тогда к году ограничения свободы. Краевая прокуратура, посчитав приговор слишком мягким и обнаружив процессуальные нарушения, подала апелляцию. В результате краевой суд направил уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

В марте текущего года Петропавловск-Камчатский городской суд прекратил уголовное дело в части причинения смерти по неосторожности в связи с примирением сторон.

Сообщалось, что с таким ходатайством выступили родные погибшего мужчины, получившие от рыбопромышленника выплаты (10 млн руб. он заплатил матери и 20 млн руб.— вдове застреленного гражданина).

Игорь Редькин также был освобожден от уголовного преследования по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства). В суде тогда сообщили, что он полностью возместил ущерб, причиненный незаконной охотой на бурого медведя.

После вынесения такого решения суда краевая прокуратура, посчитав его необоснованным, подала апелляционное представление в краевой суд.

На судебном заседании апелляционной инстанции гособвинитель доводы, отраженные в представлении, поддержал. Адвокат бизнесмена, напротив, просил оставить решение суда без изменения, подчеркнув, что его подзащитный сделал все возможное, чтобы устранить последствия трагедии законным способом.

«Редькин, в свою очередь, полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, раскаялся в содеянном, отметив, что выстрелил в человека в результате трагической случайности,— сообщили сегодня в суде.— Изучив материалы дела, судья Камчатского краевого суда оставил в силе оспариваемые постановления Петропавловск-Камчатского городского суда. Изменения коснулись только судьбы вещественных доказательств (карабина и тепловизора) — их суд постановил конфисковать».

Представители потерпевшей стороны на заседание не явились, попросив рассмотреть дело в их отсутствие.

Напомним, 2 августа 2021 года на свалке в поселке Озерновский был застрелен 30-летний местный житель Андрей Толстопятов. Пуля попала мужчине в живот, когда он вместе с родственником загружал в микрогрузовик металлолом. 10 августа местное информагентство «Камчатка-Информ» опубликовало материал о возможной причастности к убийству депутата-единоросса Редькина. По словам местных жителей, депутат-рыбопромышленник ездил тем вечером по поселку на вездеходе «Трэкол» с карабином. Сразу же после этого адвокаты направили в СМИ обращение депутата, в котором он признался, что отпугивал с карабином медведей на свалке, но случайно попал в человека. В этот же день «Единая Россия» исключила его из партии.

11 августа Игоря Редькина отправили под домашний арест. Его обвиняли по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Позже статью переквалифицировали на непредумышленное убийство, а затем — на причинение смерти по неосторожности. Экс-депутату также предъявили обвинение в незаконной охоте. В феврале 2022 года Игоря Редькина выпустили на свободу.

По данным из открытых источников, на момент возбуждения уголовного дела он являлся совладельцем рыбопромышленной компании «Витязь-Авто» (на двоих с супругой владеет 50%), авиакомпании «Витязь-Аэро» (49%), компаний «Дельта», «Новый дом», «Ольга» и др. Его компания строит гостиницу на берегу Култучного озера в Петропавловске-Камчатском.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский