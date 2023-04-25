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Коммерсантъ FM
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Роскошь любит тишину

Что такое Quiet luxury (или тихая роскошь) и почему это главный тренд-2023

Если бы нам пришлось определить главный тренд 2023 года — несмотря на то что до конца года еще далеко, это точно была бы так называемая quiet luxury. Другими словами тихая, сдержанная роскошь. У этого тренда множество альтернативных имен, самое популярное из которых old money. Разбираемся, что такое сдержанная роскошь и как ее определить.

Как и любой массивный тренд, сдержанную роскошь сложно объяснить в двух словах. Если максимально упрощать этот концепт, то сводится он вот к чему: классические однотонные вещи спокойных оттенков преобладают над кричащими аксессуарами и большими логотипами (которые, если говорить совсем честно, никогда не были признаком хорошего вкуса). Кашемировый свитер с горлом, кардиган кирпичного оттенка, кожаная сумка из винтажных коллекций — все эти вещи могут стоить целое состояние, но выглядят они при этом скромно, почти не привлекая к себе внимания. В этом и есть основное ядро quiet luxury — это своего рода внутренняя шутка для вас и тех, кто ее понимает.

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Стив Джобс, 2010 год

Стив Джобс, 2010 год

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт Кеннеди, 1996 год

Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт Кеннеди, 1996 год

Фото: Jon Naso / NY Daily News Archive / Getty Images

Виктория Бекхэм, 2016 год

Виктория Бекхэм, 2016 год

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

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Стив Джобс, 2010 год

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт Кеннеди, 1996 год

Фото: Jon Naso / NY Daily News Archive / Getty Images

Виктория Бекхэм, 2016 год

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Говоря о сдержанной роскоши, многие вспоминают нормкор — тренд середины 2010-х, который состоял в нарочитой «нормализации» образов. Идолами нормкора были Стив Джобс и молодые специалисты из Кремниевой долины. В основе этого тренда лежало стремление выглядеть как можно более обычно, образы создавались с ноткой пренебрежения к высокой моде. Quiet luxury существует в другой парадигме — это более утонченный, пускай и минималистичный, подход к созданию образов. Основной акцент в этом тренде делается на вещи, которые существуют вне времени.

Многие бренды на показах весна-лето 2023 уделили внимание сдержанной роскоши в своих коллекциях, среди них: Saint Laurent, Isabel Marant, Hermes, The Row и многие другие дома высокой моды. Качественные материалы (в основном шерсть, кашемир и шелк), сдержанные цвета и расслабленный, иногда оверсайз-крой. Если нужно определить quiet luxury с технической точки зрения создания одежды, то, пожалуй, тренд держится именно на этих трех китах.

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Isabel Marant

Isabel Marant

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Saint Laurent

Saint Laurent

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

The Row

The Row

Фото: www.therow.com

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Isabel Marant

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Saint Laurent

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

The Row

Фото: www.therow.com

Однако за популяризацию тренда ответственны не только большие марки и показы в Париже и Милане. Поп-культура активно приветствует quiet luxury — можно даже поспорить, что показы стали отражением этого тренда, который родился на экране и в социальных сетях. Безусловно, главной ассоциацией со сдержанной модой стал сериал HBO «Наследники». Сага о семье медиамагнатов и борьбе за власть по праву считается одним из лучших шоу современного телевидения. Отличный сценарий и качественная игра актеров здесь соседствуют с безупречной работой художников по костюмам.

Искусство роскоши и интриг

Искусство роскоши и интриг

Во втором сезоне персонаж Эдриана Броуди поразил зрителей и критиков умением сочетать многослойность. Однако на протяжении всего сериала главные герои демонстрируют идеальный стиль, вписывающийся в понятие «quiet luxury». Если отбросить формальный стиль и костюмы, персонажи сериала идеально сочетают casual-вещи. Дети семейства Рой предпочитают Maison Margiela, Brunello Cucinelli, Stella McCartney, Tom Ford.

Другим всплеском интереса к скромной моде стало судебное заседание Гвинет Пэлтроу по делу о столкновении актрисы и мужчины на лыжном курорте в штате Юта. Дело в том, что на каждое из заседаний Пэлтроу приходила в вещах, которые привлекали чуть ли не больше внимания, чем сам процесс. Белый свитер с горлом и зеленое пальто The Row активно обсуждали в соцсетях, а Пэлтроу стала символом quiet luxury в реальном мире. Кстати, суд она тоже выиграла: актрисе присудили $1 млн компенсации.

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Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

Фото: Getty Images

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

Фото: Getty Images

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

Фото: Getty Images

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Гвинет Пэлтроу

Фото: Getty Images

Гвинет Пэлтроу

Фото: Getty Images

Гвинет Пэлтроу

Фото: Getty Images

Сдержанную роскошь уже называют главным трендом-2023. Судя по всему, он останется с нами надолго — стоит сказать, что такой подход к созданию собственных образов никуда и не уходил. Просто он стал популярен не только у тех, кто живет в пентхаусах Нью-Йорка и катается на лыжах в Аспене. Да, это не единственный тренд-2023: популярность среди покупателей обрели Барби-розовый, или так называемый балеткор. Однако именно сдержанная роскошь, как и полагается, никуда не торопится и спокойно, без лишнего шума получает свое — первое — место на пьедестале.

Илья Петрук

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