Искусство роскоши и интриг

Вышел четвертый и последний сезон сериала «Наследники». «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как показаны его главные герои.

С 26 марта начался показ заключительного сезона саги «Наследники» (Succession) про богатую, но несчастную семью Рой, возглавляемую стареющим патриархом Логаном Роем. Они возвращаются со своими бесконечными интригами и, как и положено экранным семьям миллиардеров, в каждом кадре демонстрируют свое богатство. В 2022 году сериал получил несколько номинаций на премию «Эмми», награды за лучшую драму и сценарий, а также за лучшую мужскую роль второго плана, несколько «Золотых глобусов» — ожидается, что в этом году его участники соберут не меньше.

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«Наследники» — это детище Джесси Армстронга, создателя сериала «Черное зеркало» — это занимательная и драматическая сатира на мир СМИ, микс богатства и жадности, в которой (как ожидается) победитель получит все. Третий сезон закончился анонсом продажи медиаконгломерата Waystar Royco (им как раз владеет семья) технологическому визионеру Лукасу Матссону. Вся эта ситуация вызывает тревогу и семейные разногласия среди Роев: они не понимают, как будет выглядеть их жизнь после завершения сделки и кто в итоге будет возглавлять компанию, то есть борьба за власть, которую мы наблюдаем буквально с первого сезона, продолжается.

Все актеры прошлого сезона останутся: Брайан Кокс в роли Логана Роя и четверо его детей — Джереми Стронг (Кендалл Рой), Сара Снук (Шивон «Шив» Рой), Киран Калкин (Роман Рой) и Алан Рак (Коннор Рой). Из новеньких к составу присоединится один из известной актерской династии Скарсгардов — Александр.

С самого начала обсуждаются дома и офисы, в которые помещены персонажи, то, что они носят, в каких ресторанах едят, на каких машинах ездят и на каких самолетах летают. Жизнь миллиардеров Роев проходит в интерьерах, которые в большинстве своем как будто бездушны, лишены текстуры и даже легкого беспорядка. Это эффект, над созданием которого тщательно работает съемочная группа шоу,— пустая роскошь, на вершине мира, но как будто вне его, в изоляции. Многие сцены снимались в западной части Манхэттена, новом проекте Hudson Yards, а часть сцен — за границей, в Норвегии.

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Интерес поклонников к гардеробу шоу неоспорим: аккаунт в соцсетях, посвященный нарядам персонажей, уже набрал почти 20 тыс. подписчиков. Однако стоит признать отсутствие в сериале очевидных модных моментов, и это тоже является частью задуманного плана. Секрет стиля сериала заключается в стремлении к тихой роскоши, когда предметы вокруг и на Роях чрезвычайно дороги, но узнаваемы только определенными людьми в определенных кругах, которые излучают ауру богатства, выглядя шикарно, но без обозначения брендов. Для гардероба Роев дизайнер по костюмам Мишель Мэтланд покупает наряды в дискаунтерах, таких как Saks Off 5th, или торговых центрах вроде Woodbury Commons. У Роев более интимные отношения со своей одеждой, чем со своим домом. Одежда по-прежнему предназначена для личного комфорта, а не для внешнего выражения. «Они настоящие антагонисты Кардашьян»,— говорит Мэтланд. Они не заботятся о том, чтобы привлекать к себе внимание, им давно это не нужно. «Наследники» — это шоу не о моде: члены семьи носят нейтральные, приглушенные тона без логотипов, излучая огромное богатство и власть. На главе семейства Логане почти всегда пиджаки или костюмы в стиле Сэвил-Роу, квинтэссенция стиля состоятельного мужчины.

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На экране есть и персонажи с более ярким гардеробом, например Том Вамбсганс, муж Шив Рой,— так показаны нувориши, и в этом есть саркастическая нотка от создателей сериала. Шив выглядит в стиле Иванки Трамп: носит элегантные деловые костюмы, шелковые блузки, облегающие платья с пиджаками. Кстати, в этом сезоне актриса снималась беременная и признавалась, что это «добавило драмы драме». Но на структуре ее персонажа состояние актрисы не отразилось — она по-прежнему носит строгие прически, практически не пользуется макияжем, а по особым случаям позволяет себе красную помаду. Ее экранный брат Коннор Рой, как условный представитель богемы в этом семействе, в начале шоу носил вельветовые пиджаки, яркие рубашки, но с развитием сюжета и желанием стать единственным наследником меняется и его гардероб: на сцену выходят строгие цвета и классические костюмы. Все стремятся к тому, чтобы их воспринимали максимально серьезно, внутри семьи в том числе. В целом создатели стремятся показать некую пустоту, в которой оказывается семья, помещая их в почти стерильные интерьеры и наряжая в безликую одежду. Остается только оценить, насколько им это удалось: сериал будет выходить так, как принято на HBO,— по новой серии один раз в неделю.

Ирина Кириенко