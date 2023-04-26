Электромобиль Rolls-Royce Spectre получил первую спецверсию

Компания Rolls-Royce представила первую спецверсию серийного электромобиля Spectre. На автосалоне в Шанхае дебютировала модель с особым оформлением кузова и салона.

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Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce Spectre

Фото: Rolls-Royce

Купе получило двухцветную окраску кузова — капот, крыша и ее стойки выполнены в темно-сером оттенке Gunmetal, а остальные детали сделаны в эксклюзивном оттенке Morganite между лиловым и темно-розовым цветами. Оттенок получил название в честь редкого минерала, который представляет собой берилл с примесью марганца.

Для отделки салона особого Rolls-Royce Spectre использована новая технология Canadel — двери украшены панелями, выполненными из цельного куска дерева, установленными под углом 55 градусов, чтобы вызвать ощущение движения внутри автомобиля. Передняя панель декорирована шпоном Tudor Oak с открытыми порами, а для обивки интерьера использованы белая кожа Sumptuous Grace с красными акцентами Ardent Red и вставками розового цвета Peony Pink.

Технически новинка не изменилась, сохранив 585-сильную электрическую силовую установку и батарею 120 кВт•ч с запасом хода до 520 км без подзарядки. Напомним, премьера Rolls-Royce Spectre состоялась осенью 2022 года.

Максим Вершинин

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