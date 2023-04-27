Креслам-коляскам урезают дистанцию

Российские производители электрических кресел-колясок для инвалидов поддерживают ограничение импортных альтернатив их продукции на госторгах, которое предлагает Минпромторг. Сейчас бОльшая часть закупок в этой сфере (64,2%) приходится на товары зарубежных предприятий, в частности китайских. Однако пациентские объединения сомневаются в качестве российской продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Минпромторг предлагает распространить на коляски с электроприводом, которые закупает Социальный фонд, действия правила «второй лишний». В то время как российские производители называют инициативу ведомства адекватной мерой поддержки отрасли, представители пациентов, которые в них нуждаются, опасаются полного перехода на российскую продукцию.

Напомним, сейчас на коляски с электроприводом распространяется правило «третий лишний», регламентируемое постановлением правительства №102 и запрещающее зарубежным компаниям принимать участие в закупке при наличии двух российских (или евразийских) поставщиков. Если изменения, предложенные Минпромторгом, будут приняты, коляски с электроприводом исключат из этого перечня и внесут в список, утвержденный постановлением №617 от 30 апреля 2020 года, тем самым подведя их под действие правила «второй лишний». Тогда, если на аукцион выйдет хотя бы один участник с продукцией, произведенной страной из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, заявки других зарубежных производителей будут отклонены.

По данным игроков рынка технических средств реабилитации (ТСР), поставка товара через госзакупки — практически единственный способ сбыта электроколясок для их производителей (90%). Фонды такую продукцию закупают в редких случаях (5%), как и сами инвалиды за личные средства (5%). Например, в одном из крупнейших фондов России — Русфонде — “Ъ” сообщили, что приобретают для подопечных исключительно классические механические изделия. За счет государства коляску с электроприводом могут получить в основном те, кто практически полностью ограничен в движении: люди с нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, в том числе сопряженными с нарушениями функций верхних конечностей, которые не могут пользоваться креслами-колясками с ручным приводом. Доля таких лиц среди всех инвалидов невелика, и ежегодная потребность в колясках с электроприводом составляет примерно 3 тыс. единиц (3367 электроколясок — план на 2023 год), что не превышает 2% от общей потребности в креслах-колясках, сообщили “Ъ” в пресс-службе Минтруда.

В денежном выражении рынок тоже сравнительно невелик: в 2022 году Социальный фонд выдал инвалидам электроколяски на сумму 524,8 млн руб., при этом доля отечественного товара составила чуть больше трети — 35,8%. Тем не менее в Минпромторге считают, что ограничение доступа для зарубежной продукции, предусмотренное в новом законопроекте, не нанесет урона рынку, потому что российские производители — ООО «Завод специального оборудования» (Владимир), ООО «Обсервер» (Калининград), ООО «Подъем» (Тольятти), ООО «Катэрвиль» (Новосибирск) — имеют достаточные производственные мощности: 5,5 тыс. электроколясок в год.

«Для российского производителя нет абсолютно никаких преференций. Мы вынуждены конкурировать с монополистом — поставщиком китайских колясок, хотя они намного ниже качеством. Ты просто не можешь, работая всего несколько лет, обыграть мирового гиганта, который в принципе готов работать год в минус для захвата рынка. Он завтра продаст свой товар в любую другую страну и ничего не потеряет, а для нас, если ты сегодня что-то не продал, это проблема»,— рассказал “Ъ” генеральный директор калининградской компании «Обсервер» Роман Аранин.

Он уточнил, что китайские коляски получают регистрацию за пару месяцев, причем в удостоверении бывает вписано по три совершенно разных изделия, в то время как российский производитель может потратить на это долгие годы и неограниченный объем средств. «Для участия в торгах необходимо доказать, что изделие — медицинского назначения, пройти регистрацию. Некоторые компании, так и не получив удостоверения, разоряются. Так было с ребятами из Москвы, которые начали делать активные коляски из карбона. Закрылись спустя два года, так и не зарегистрировав изделие»,— добавил господин Аранин.

С утверждением о засилье китайского товара на российском рынке согласен директор компании «Подъем» из Самарской области Сергей Перевезенцев. «Говоря о трудностях, выделим трудности конкуренции с китайским ширпотребом на госторгах. Представьте ситуацию, когда ваше изделие оценивается в 140 тыс. руб., но по ФЗ-44, формально экономя бюджет, заказчик отдает предпочтение китайским аналогам в полтора, а то и два раза дешевле. По опросам среди наших клиентов, каждый второй из них так или иначе впоследствии испытал проблемы с сервисом и ремонтом полученного таким образом кресла-коляски с электроприводом»,— сетует он.

Он подтвердил, что перед выходом в производство изделие проходит длительный процесс регистрации, и привел в пример одну из последних разработок компании — кресло-коляску с электроприводом «Пони 135», которая имеет всевозможные варианты оснащенности для лиц из различных нозологических групп инвалидности. Коляска вышла в производство в марте текущего года — спустя два года регистрационных мероприятий в Росздравнадзоре. «Как вы можете увидеть, срок выведения новой продукции на рынок РФ сдерживается длительными бюрократическими заслонами разрешительных процедур. Фактические консультационные услуги выполняются частными подрядчиками на коммерческих условиях, со стороны уполномоченных госорганов консультационной поддержки как таковой не предусмотрено вовсе»,— пояснил господин Перевезенцев.

Длительная регистрация и неопределенность будущего из-за неналаженного сбыта — ключевые препоны развития рынка высокотехнологичных колясок. По словам Романа Аранина, сейчас «Обсервер» выпускает в основном коляски средней сложности, главная задача которых «за минуту сложиться и уложиться в багажник»: «Есть более функциональные коляски — не складные, а комфортные сиденья, в которых максимально удобно находиться. Но, хотя планы были давно, оптово мы пока такие не делаем, ввиду того что проигрываем три из четырех аукционов (75%) поставщику китайских колясок. На запуск такого производства в большом масштабе сейчас просто нет денег». Он уточнил, что с начала года «Обсервер» не выиграл ни одного аукциона: «У меня сейчас на 45 млн руб. колясок на складе, а я за март еще не выплатил зарплату людям. Уже начинают увольняться инженеры, операторы робота-сварщика, а таких специалистов я нигде больше не найду, потому что сам их взрастил и всему обучил».

Тем не менее господин Аранин подчеркивает, что при должной поддержке со стороны государства российские компании готовы не только покрыть весь спрос на коляски в стране, но и начать изготавливать недостающие для стопроцентной локализации материалы. Сейчас, чтобы коляска считалась российской, нужно использовать всего 50% отечественных материалов, эта норма установлена в постановлении правительства РФ №719. В 2022 году Минпромторг заявил о намерении включить электроколяски в новый порядок определения уровня локализации, согласно которому к концу 2023 года, для того чтобы считаться российской, коляска должна иметь не менее 55% российских материалов, к концу 2024-го — 75%, 2025-го — 85%.

Локализация коляски «Пони 135» от тольяттинской компании «Подъем» достигает 90%, рассказывает Сергей Перевезенцев: «Оставшаяся доля и есть часть импортных компонентов, которые, к сожалению, до сих пор не производятся на территории ЕАЭС». Локализация самых ходовых колясок от калининградского «Обсервера» — 65–75%, и сейчас ввиду антироссийских санкций и блокады российского региона компания столкнулась с длительными задержками при поставке недостающих компонентов, которые раньше закупали напрямую у Великобритании и Германии, а теперь — с наценкой у китайских производителей, которые имеют запас.

Отметим, что еще в 1990-х компания—пионер в этой области «Инкар-М» производила полностью российские электрические коляски, но к 2000 году эта практика сошла на нет. «У нас сейчас локализация 65%, если с новосибирским джойстиком — то 75%, а у них на 100% все было свое: и моторы, и рамы, и аккумуляторы, и джойстики. Конечно, то была не очень хорошая коляска, но тогда все ее воспринимали как фантастику»,— вспоминает Роман Аранин. Он уточняет, что, хотя для нынешних колясок «Обсервера» закупаются немецкие джойстики, есть перспективы их замены новосибирскими, которые производит местная компания «Катэрвиль», тоже специализирующаяся на электроколясках.

Игроки рынка выступают за создание производства всех необходимых материалов и деталей на территории страны, но для реализации этой инициативы необходима непосредственная поддержка государства. Перебои в поставке моторов, которые попадают под товары двойного назначения, способствуют пониманию, что «над этим надо работать», утверждает господин Аранин: «Но с неналаженным сбытом лезть в заемные средства, чтобы строить фабрику по производству моторов,— это абсурд. Мы готовы за все это взяться, производить моторы для себя и коллег из России, но это не должен быть заем, это должна быть субсидия. И должна быть перспектива сбыта».

В отличие от производителей колясок, представители социальных инклюзивных проектов не считают ограничение либо запрет на поставку зарубежных ТСР решением, которое положительно скажется на качестве жизни инвалидов. По мнению сооснователя инклюзивного проекта Everland Игоря Новикова, качественные сложные электроколяски в стране практически не производят. «Понятно желание государства стимулировать отечественное производство, поскольку в этом есть стратегический интерес всего общества. Но когда речь идет о такой уязвимой категории граждан, как люди с инвалидностью, нужно особенно тщательно на уровне профильных ведомств прорабатывать подобные ограничения с точки зрения потребности, номенклатуры ТСР и возможностей эту потребность покрыть»,— сообщил он “Ъ”. Господин Новиков считает, что для решения проблемы достаточно уже имеющихся и готовящихся в будущем мер поддержки производителей отечественных качественных ТСР.

Как отмечает руководитель общественного движения «Доступная среда всем» Ольга Небесная, российские коляски непригодны для длительного перемещения в них вне квартиры или другого помещения. «Нужно понимать, что на улице не паркет и не линолеум. На улице нет доступности, из-за чего использование любого ТСР затруднительно, даже электроколяски. На российской коляске долго не проедешь». По ее словам, в случае, если законопроект Минпромторга будет принят, люди начнут искать другие способы покупки дорогих импортных колясок, например через маркетплейсы. В то же время она признает: «Хорошую импортную коляску, к которым я отношу бельгийские, немецкие, получить и так практически невозможно, лишь в редких случаях — например, если нуждающийся является ветераном войны». «Чаще инвалиды получают низкокачественные китайские изделия, которые, как я сама убедилась, постоянно выходят из строя, хотя внешне выглядят не хуже европейских высококлассных изделий»,— добавляет она.

Варвара Колесникова