«До купеческих традиций нам далеко, но зато есть над чем работать»

Как меняются подходы нижегородского бизнеса к благотворительным проектам, почему руководители компаний по-прежнему не доверяют фондам и что нужно, чтобы помогать стало нормой для каждого, в интервью «Стилю» рассказывает член совета НКО «Фонд гражданского общества», директор по коммуникациям холдинга «Оргхим» Екатерина Никитина.

— Вы погружены в нижегородскую благотворительность более пяти лет. Какие перемены замечаете?

— Когда-то Нижний славился тем, что купцы часть своих доходов передавали на помощь не только конкретным нуждающимся людям, но и на помощь городу. На мой взгляд, это совершенно правильно — делать лучше город, в котором живешь. И такие примеры есть и в современной истории. Вот Выкса: маленький город, расположенный на границе области, с не лучшей транспортной доступностью. Но каждый раз, когда туда приезжаю, я восхищаюсь тем, как усилия одного градообразующего предприятия — Выксунского завода ОМК — превратили город в жемчужину, в точку притяжения для туристов.

Это пример того, как и должно быть: зарабатывая на конкретной площадке, не забывать отдавать и заботиться о людях.

Или подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода: очень многое в плане благоустройства в городе помог сделать именно бизнес.

В целом, по моим наблюдениям, инициатив со стороны бизнеса стало больше. Помогать становится модно — на майский благотворительный полумарафон «Беги, герой!» уже в апреле нет слотов, коллективы командами заявляются. О благотворительности говорят, проекты начинают работать, потому что собственники бизнеса и руководители видят отдачу: условно, взял на работу инвалида и понял, что можно не только вакансию закрыть, но и человеку помочь. А если говорить об адресной помощи нуждающимся, то к тем руководителям, кто однажды откликнулся, уже проще обращаться с просьбами, не нужно ни в чем убеждать. Это как в спорте: поначалу не хочется, а потом втягиваешься.

Но многие по-прежнему живут и не задумываются. Не знают, например, что на территории района, где работает их предприятие, есть коррекционная школа, а при ней интернат, которому всегда есть, чем помочь.

— Кто должен активизировать этот процесс? Фонды?

— К сожалению, многие по-прежнему не доверяют фондам. И на это есть причины. Во-первых, не хватает адекватной обратной связи. Недостаточно просто собрать деньги на лечение конкретного ребенка и потом разослать благодарственные письма — людям важно знать, что с ребенком: закупили ли лекарства, продолжилось ли лечение. Это касается и отчетности: все должно быть предельно прозрачно и готово к проверкам в любой момент. И я, кстати, за то, чтобы такие проверки проводились регулярно.

Во-вторых, нужно больше инициативности от фондов: нельзя сидеть и ждать, когда придут и предложат, — надо самим предлагать. Допустим, есть прекрасная акция — «Дети вместо цветов», когда вместо покупки букетов на 1 сентября родители делают перечисления в фонды. Почему в Нижнем она не сильно раскручена? Можно же встретиться с директорами школ, поговорить с классными руководителями, а потом прийти и на классном часе рассказать, на что пошли деньги. Думаю, все с радостью поддержат, вопрос в коммуникации, которую должны налаживать именно фонды.

Мне кажется, на это накладывается еще и нижегородский менталитет: нижегородцев тяжело сдвигать.

Очень часто слышу: «Мы так привыкли». Поэтому, конечно, до купеческих традиций нам еще далеко. Зато есть над чем работать.

Например, к юбилею города появился замечательный ресурс — платформа «800 добрых дел». Она очень удобна: легко перевести деньги и тут же увидеть поступления и свой вклад. И любой фонд может разместить там свой сбор. В условиях, когда провести сбор объективно стало сложнее, такие механизмы надо использовать и раскручивать.

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— Какие нижегородские практики, на ваш взгляд, достойны тиражирования?

— Я очень люблю проект «Хулиганодом». Все начиналось с идеи президента фонда «Жизнь без границ» Марины Ефимовой организовать досуговые центры для подростков, увести их с улицы. Продвигать проект поначалу было сложно: все же любят паровозики и ромашки, какие хулиганы? А ведь хулиган — это просто человек, нарушающий правила и границы. Ему просто надо показать, что может быть по-другому. И домашняя атмосфера «Хулиганодомов» этому очень способствует: дети приходят туда поболтать, попить чаю на кухне, очень любят что-то себе приготовить… Здесь нет бюрократии, детям просто рады. Сегодня в регионе четыре таких центра: в Нижнем, Кстове, Урене и на Бору. Очень хочется, чтобы таких центров было больше. Но нужна заинтересованность районных администраций, потому что прежде всего необходимо подходящее по всем нормативам помещение, предоставление его на безвозмездной основе, а также спонсорская поддержка по ремонту и закупке мебели и техники от бизнеса.

Еще одна отличная практика — «Уроки доброты». Их проводит фонд «Время РАСсвета». На классных часах в школе, на лекциях в вузах или на встречах в компаниях сотрудники фонда рассказывают об аутизме — болезни очень распространенной, но незаметной. На уроках, например, показывают фото детей с диагнозом и здоровых — отличить невозможно. Учат, как реагировать, если увидели ребенка в истерике и маму, которая не может его успокоить. Это очень важно — дать больше информации, чтобы остановить осуждение и обозначить масштаб проблемы: семьям, где растут дети с аутизмом, нужна наша поддержка, постоянная поддержка, и в первую очередь важно, чтобы общество принимало таких людей, а также необходимы регулярные коррекционные занятия с такими детьми. А вот с точки зрения сборов это, как правило, непопулярные акции. Такие уроки, на мой взгляд, можно проводить и по другим нозологиям.

Очень хорошие традиции складываются на выставке «АРТ МИР», где добрые инициативы интегрируются в большое культурное событие. Поначалу непривычные благотворительные аукционы становятся популярными, художники сами уже проявляют интерес и предлагают работы. Честно скажу — мы долго думали над форматами, но мне кажется, с каждым годом удается показывать, что благотворительность — разная и есть много способов помогать.

— Что нужно, чтобы благотворительность стала системной для бизнеса?

— Прежде всего — воля руководителя. Очень многое зависит от первого лица. И это не только строка в бюджете, хотя для системности это тоже очень важно, — многим сейчас тяжело и кажется, что самим бы кто помог. Но пример, который подает руководитель, принципиален. Вот директор компании лично принес книжки, чтобы передать их в библиотеки Донбасса, а потом еще и на оперативке напомнил тем, кто еще не сдавал. И люди подтягиваются: сначала, возможно, потому что начальник так велел, а потом сами чувствуют отдачу и вовлекаются чаще и больше, «заражая» других. Это как круги по воде — расходятся все дальше и дальше.

Я верю, что добро всегда возвращается, тем или иным способом, и в этом, думаю, убеждаются все, кто сам хоть однажды кому-то помогал.

Поэтому ответственным за благотворительность в компании надо креативить, пробовать, предлагать руководству то, что откликнется.

— Что бы вы посоветовали тем, у кого нет опыта участия в благотворительных проектах, но есть желание?

— Очень важна адресность. Часто люди готовы помогать, но не учитывают, что конкретно нужно получателям.

Например, приходит ко мне предприниматель и говорит, что готов закупить пряжу, чтобы бабушки связали носки для фронта. Но когда начинаем спрашивать у военных, оказывается, что в походных условиях нужны более функциональные треккинговые носки, которые влезут в обувь бойцов. Так же и с детскими домами: хотите что-то купить — спросите, что конкретно нужно. Бывает так, что новому музыкальному центру с караоке или отремонтированной общей комнате с современной мебелью дети рады больше, чем игрушкам или картинам по номерам.

А еще порой важно не просто дать денег, а организовать весь процесс. В этом плане меня очень впечатлила работа футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», который оборудует детские игровые комнаты в больницах. Недавно открывали третью такую в Дзержинске. Клуб делает комнаты «под ключ»: ремонтирует и закупает все, вплоть до настолок и телевизора. И все детально продумано: даже наклейки на стенах можно переклеить при ремонте. Получается такая светлая история с невероятной энергетикой — что-то большее, чем деньги.

— Что может стимулировать общественную активность в благотворительности?

— Каждый должен начать с себя. Не бывает так, чтобы все само получилось. Надо брать и делать. Не одномоментно, постепенно, небольшими шажочками, без расчета на быстрый результат. Благотворительность должна стать нормой. Например, мы на днях отмечали день рождения подруги матчем в следж-хоккей (хоккей на санях, паралимпийская версия хоккея — «Ъ».). Каждая села на сани, привязали ноги и гоняли по льду. Эмоции непередаваемые. Когда есть личный опыт, по-другому начинаешь все оценивать, задумываешься.

Очень важно приучать детей помогать. Если для них это станет привычным, через пять-десять лет у нас будет другое общество.

Однажды под Новый год, еще в Москве, прихожу домой к своим и говорю: «Дети, у нас ЧП. Подарки для домов престарелых есть, а открыток нет. Выручайте». И дети включились, за вечер сделали из цветной бумаги 25 открыток, подписали их. Я, конечно, помогала, но очень важно и их личное участие. Подарки для ребят из детских домов тоже выбираем вместе.

Вообще, в плане перемен, которые только кажутся невозможными, для всех пример — наш город. Посмотрите, как изменился Нижний за пять лет: это абсолютно другой ритм жизни, люди наконец-то восхищаются родным городом, возвращается молодежь, в том числе и потому, что здесь есть, где гулять, куда сходить… Один оперный театр чего стоит — из Москвы приезжают на премьеры. А фантастические Пакгаузы? Или художественный музей, который к 800-летию получил достойный ремонт? Теперь я сама в Москву приезжаю очень точечно, быстро сделать дела и уехать, стараюсь даже лишний раз не ночевать. Я родилась в Питере, он навсегда для меня родной город, а Нижний я просто очень люблю за его душу, гостеприимство и красоту.

Беседовала Татьяна Салахетдинова