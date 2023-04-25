Наталья Исаева оставит пост министра соцполитики Нижегородской области с 26 апреля

Министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева решила уйти с должности по личным обстоятельствам. Последним ее рабочим днем станет 26 апреля, сообщил источник «Ъ-Приволжье».

Госпожа Исаева возглавила министерство в январе 2022 года. До этого она около двух лет руководила аналогичным ведомством в Ульяновской области.

Супруг Натальи Исаевой, политтехнолог Константин Исаев, пока останется руководителем АНО «Дом народного единства», учредителем которой выступает правительство Нижегородской области.

Должность министра социальной политики может занять депутат законодательного собрания региона, координатор проекта «Вверх» партии «Единая Россия» Игорь Седых.

Андрей Репин