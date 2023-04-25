Зарубежные СМИ: За что Fox News уволил Такера Карлсона?

Fox News уволила Такера Карлсона, самого популярного в США телеведущего-консерватора. Канал потерял на этом почти $700 млн, акции упали на 5%. Шоу Карлсона ежедневно смотрели 3,5 млн человек. Ведущий критиковал Белый дом, поддерживал теории заговора, конфликтовал с начальством и становился, как пишет агентство Bloomberg, «неуправляемым». Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson/File Photo/File Photo, Reuters Фото: Lucas Jackson/File Photo/File Photo, Reuters

О причинах не сообщается, но журналисты обращают внимание, что увольнение звездного телеведущего совпало с разрешением спора между Fox News и производителем машин для голосования Dominion. Этой компании медиакорпорация выплатила почти $800 млн во внесудебном порядке. Dominion утверждала, что Fox News распространяла клевету Трампа и его сторонников о фальсификации президентских выборов 2020-го.

Есть и претензии лично к Такеру Карлсону, бывший продюсер Fox Эбби Гроссберг обвиняет звезду в создании враждебной рабочей среды. Дискриминация, вульгарности, антисемитские шутки и фотографии спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в купальнике с глубоким вырезом прямо в ньюсруме, — вот что увидела Эбби Гроссберг в первый день работы у мистера Карлсона, пишет The New York Times.

По версии The Los Angeles Times, увольнение Карлсона санкционировал лично Руперт Мердок. Медиамагнат был недоволен тем, как ведущий освещал беспорядки в Капитолии в январе 2021-го, транслируя, что якобы штурм организовали агенты правительства.

Уход звезды дорого обойдётся Fox News. Его шоу по числу зрителей уступало разве что play-off NBA. В прошлом году программа принесла Fox News $77,5 млн рекламных доходов, уточняет The New York Times.

Politico рассуждает, чем же он теперь займется: перейдет на радио, к правым конкурентам, или, может, на российское государственное телевидение, которое его так обласкивает? А что если Карлсон будет баллотироваться? Его кандидатура оказалась бы неплохим дополнением к президентской кампании, говорят опрошенные изданием республиканские стратеги. У Карлсона большая аудитория, авторитет, узнаваемость, возможно, это единственный кандидат, который способен победить Дональда Трампа.

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