Помощь в радость

Оказание помощи другим людям улучшает жизнь и психологическое самочувствие, констатируют социологи. В Нижнем эту теорию на практике подтверждают тысячи добровольцев: они участвуют в проведении как крупных общегородских событий, вроде фестивалей или спортивных мероприятий, так и разовых благотворительных акций. Кроме того, волонтерское движение поощряет крупный региональный бизнес: на предприятиях развивают добровольческие инициативы, в том числе за счет грантовой поддержки.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Аспирантка из НИУ ВШЭ Екатерина Настина установила, что чем чаще россияне оказывают помощь другим людям — как близким, так и незнакомым, — тем больше они удовлетворены своей жизнью. В исследовании принимали участие 757 респондентов с крупнейшей российской потребительской панели OMI. Статья с его результатами была опубликована в «Социологическом журнале» в сентябре 2022 года.

Ранее прямую связь между личным ощущением благополучия и оказанием помощи другим обнаружил и совместный проект фонда «Общественное мнение» и благотворительного фонда «Линия жизни». Фонд опросил 1500 респондентов в 53 субъектах РФ в декабре 2017 года. Более трети опрошенных (35%) оценили уровень личного счастья как высокий, более половины — 52% — сочли, что окружающие их люди счастливы. При этом люди, высоко оценивающие уровень личного счастья, чаще отвечали, что совершали добрые поступки на благо других людей: среди тех, кто попал в группу «высокий уровень счастья», 57% помогали другим людям за последний год. А в категории «низкий уровень счастья» благотворителей было только 32%.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Городские практики

В Нижнем Новгороде волонтерские движения начали активно развиваться во время подготовки к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда встречать, провожать и информировать гостей мундиаля помогали порядка 2 тыс. нижегородских волонтеров.

С новой силой добровольческое движение развернулось в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. По подсчетам АНО «Центр 800», в юбилейных мероприятиях были задействованы около 1,2 тыс. волонтеров. Их функционал был похож на тот, что требовался во время ЧМ-2018 c той разницей, что события, приуроченные к юбилею — общегородские фестивали, концерты, форумы, конференции, спортивные события, продолжались в течение всего года. Кроме того, волонтеров привлекали к социальным и благотворительным проектам. «Добровольцы были задействованы в 132 мероприятиях, посвященных юбилею Нижнего Новгорода, а также на событиях фестиваля „Новогодняя столица России — 2022“. Суммарно они провели на сменах более 68 000 часов. В среднем 25 дней в месяц были мероприятия, где была нужна помощь волонтеров», — комментировала итоги года директор «Центра 800» Софья Юдина.

Волонтеры поддерживают участников ежегодного заплыва через Волгу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для помощи в проведении 800-летия добровольцев набирало движение «Волонтеры 800». Его опыт был признан одним из самых успешных социальных проектов юбилейного года, поэтому движение продолжает работу и сегодня: волонтеров набирают постоянно и задействуют в организации и проведении общегородских событий — конференциях, съездах, образовательных и научных форумах, фестивалях и спортивных мероприятиях. Единственное ограничение — возраст: волонтером может стать любой желающий старше 16 лет.

В партнерстве с «Волонтерами 800» в юбилейных событиях участвовали Центр городских волонтеров и региональное отделение «ВолонтерыПобеды». Первый специализируется на событийном волонтерстве. В разные годы центр помогал в проведении музыкального фестиваля Alfa Future People, акции «Бессмертный полк», фестиваля «Горьковская елка», кинофестиваля «Горький Fest», фестиваля ремесленников «Секреты мастеров», фестиваля искусств «Стрелка» и др.

Общероссийское движение «Волонтеры Победы» было создано в 2015 году, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры помогают ветеранам, благоустраивают памятные места, участвуют в проведении шествий и парадов. У движения 85 отделений в стране. В Нижнем «Волонтеры Победы» открывают районные добровольческие центры. В этом году вместе с Корпоративным университетом правительства Нижегородской области движение разработало стратегию развития добровольчества на 2023–2024 годы и объявило о создании единого добровольческого сообщества «Команда молодых», к которому присоединились 180 руководителей и активистов добровольческих организаций области. В этом году они планируют проводить региональные слеты, международный волонтерский форум с участием городов-побратимов и зарубежных стран, окружной фестиваль по семейному добровольчеству, всероссийский форум «Волонтеры ESG» и другие мероприятия.

Сотрудники выксунского завода ОМК на экологической акции



Корпоративные истории

Волонтерство поддерживает и крупный региональный бизнес. Соответствующие программы для сотрудников есть на выксунском заводе Объединенной металлургической компании (ОМК), Горьковском автозаводе, нижегородских предприятиях ЛУКОЙЛа, СИБУРа и других. Так, у ОМК есть конкурс «ОМКПартнерство», в рамках которого как социальные предприниматели Выксы, так и сотрудники-волонтеры могут заявить свои социальные проекты (помогают одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью, строят детские и спортивные площадки и пр.) и выиграть грант от компании. На заводе развито экологическое волонтерское движение. Только в прошлом году эковолонтеры ОМК провели 55 мероприятий, например собрали 20 тонн мусора в популярных местах отдыха Выксы.

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ГАЗ тоже развивает добровольческое движение и помогает своим волонтерам воплощать идеи добра в жизнь. Ежегодно на Горьковском автозаводе проходит волонтерский фестиваль «Навигатор добра — ты», где команды сотрудников представляют свои волонтерские проекты — победившие получают от компании гранты на их реализацию. Это может быть помощь ветеранам, медикам (например, во время пандемии ГАЗ собирал и развозил продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты), детским учреждениям, инициативы по благоустройству района. Каждый год волонтеры ГАЗа очищают от мусора Пермяковское озеро — популярное место отдыха у жителей района, выходят на субботник в Автозаводский парк, проводят новогоднюю акцию «Подари тепло детям».

«Корпоративное волонтерство сегодня — это неотъемлемая часть деятельности любой компании, — говорит руководитель направления „Внутренние коммуникации, социальные и медиапроекты“ „Группы ГАЗ“ Татьяна Эндеко. — Помогая тем, кто в этом нуждается, будь то сами сотрудники и члены их семей или местные сообщества, волонтеры не только развивают эмпатию, но и формируют навыки коммуникабельности, командный дух, лидерские качества. И зачастую это гораздо эффективнее для сплочения коллектива, чем любые дорогостоящие программы командообразования, корпоративные тренинги и тимбилдинги».

Людмила Аристова