Виктор Бут опроверг планы избрания в Ярославскую областную думу

Предприниматель Виктор Бут не планирует участвовать в выборах в Ярославскую областную думу. Об этом он рассказал во время поездки в Ярославль 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Бут

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Виктор Бут

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О намерении господина Бута принять участие в выборах в Законодательное собрание Ярославской области сообщили «Ведомости». Сам Виктор Бут в ответ на вопрос, планирует ли он избираться, ответил отрицательно.

«Нет, она (информация о планах участвовать в выборах в Яроблдуму.— ''Ъ'') не соответствует никаким реалиям, просто мы приехали, встретились с активом ЛДПР, поговорили, и это запланированные поездки»,— сказал «Ъ» Виктор Бут.

По словам предпринимателя, он намерен посетить несколько регионов как действующий член ЛДПР. В партию господин Бут вступил вскоре после возвращения из США, где он был приговорен к 25 годам лишения свободы в 2012 году. В 2022 году Виктор Бут был освобожден в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Между тем возможность принять участие в выборах в Ярославскую областную думу, не становясь при этом депутатом, у Виктора Бута есть. 25 апреля дума отменила пункт регионального закона о выборах, согласно которому партия теряла полученный по спискам мандат, если кандидат отказывался принимать полномочия депутата. Новые поправки дают возможность использовать на выборах так называемых паровозов — медийных личностей, которые в дальнейшем не становятся депутатами.

Антон Голицын, Ярославль