«Контракт у всех на общих основаниях»

В 2022 году в Татарстане на военную службу по контракту поступили 2 тыс. человек. Однако в этом году военный комиссариат намерен набрать «значительно и кратно» больше. Об этом вчера сообщил начальник пункта отбора военкомата Евгений Токмаков. Он отметил, что военнослужащий может заключить срочный контракт, но пока не будет указа о завершении частичной мобилизации на специальную военную операцию (СВО) по своему желанию боец уволиться не сможет. Ранее на отказ в увольнениях жаловались добровольцы из батальонов «Алга» и «Тимер». В военкомате Татарстана считают, что они «не понимают», что служат «в обычных воинских частях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О том, что по истечении контракта военнослужащие, направленные в зону СВО, не могут уволиться, подтвердил вчера на пресс-конференции начальник пункта отбора на службу по контракту военного комиссариата республики Евгений Токмаков. Он напомнил, что в 2022 году в Татарстане были сформированы два добровольческих отряда «Алга» (с татарского — «вперед») и «Тимер» («железный»). Многие бойцы заключили контракт до одного года: на четыре, шесть или 11 месяцев. «Они не понимают. Они думают, что мы их обманули: в пунктах отбора говорили, что можно пойти на четыре месяца, а когда контракты закончились, вернуться они не могут»,— рассказал представитель военкомата.

Господин Токмаков заверил журналистов, что нарушения закона в этом нет, поскольку в конце сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране. «Там были уточнены параметры прохождения военной службы и основания для увольнения»,— напомнил спикер. В частности, по его словам, пока идет спецоперация, уволиться можно лишь в трех случаях: это достижение военнослужащим предельного возраста, признание негодным к прохождению военной службы, возбуждение уголовного дела и отправление военнослужащего в места лишения свободы.

Евгений Токмаков признал, что «есть ряд военнослужащих, которые пытаются возбудить судебную практику». «У них контракты были на четыре месяца, а их все вот держат, несчастные, и вот они не знают, что сделать. Но есть указ президента, в нем все расписано»,— еще раз подчеркнул господин Токмаков. Он добавил, что «как только будет указ об отмене частичной мобилизации,.. они смогут по их желанию увольняться». Он подчеркнул, что батальоны «Алга» и «Тимер» — это «обычные воинские части» и «никакого дополнительного пункта» в законодательстве для них нет. «Контракт у всех на общих основаниях. Что у меня, подполковника, что у майора, что у солдата. У всех контракт и условия контракта одинаковые»,— заверил господин Токмаков.

Как сообщал „Ъ“, нескольким бойцам сформированного в Татарстане добровольческого батальона «Алга» не удалось добиться увольнения из воинской части после окончания своих контрактов. Они обратились в Казанский гарнизонный военный суд. 13 апреля иски двух бойцов с требованием обязать командование подписать их рапорты были отклонены. Адвокат Лаврентий Сичинава намерен подать апелляционные жалобы в окружной суд. Он настаивает, что указ о частичной мобилизации не распространяется на добровольцев, поскольку он был принят, когда бойцы уже были зачислены в воинскую часть. Также он напомнил, что в ноябре 2022 года в федеральном законе «Об обороне» появилась статья о добровольческих формированиях, согласно которой гражданин РФ «подлежит исключению» из такого отряда «в связи с истечением срока контракта».

Казанский гарнизонный суд рассматривает материалы на контрактников и мобилизованных, самовольно оставивших свои части в период специальной военной операции на Украине. Только за март 2023 года таких дел поступило восемь. По ст. 337 УК РФ, ужесточенной после объявления частичной мобилизации и предусматривающей теперь до 10 лет лишения свободы, суд, как правило, наказывает нарушителей заключением на три или 3,5 года в колонии-поселении. В частности, такие сроки получили четыре контрактника из Чувашии, Марий Эл и Татарстана.

Вчера Евгений Токмаков подтвердил, что контрактники и мобилизованные, которые покинули часть самостоятельно, могут подвергнуться дисциплинарным арестам либо попасть под уголовную ответственность. Кроме того, Минобороны РФ прекращает таким бойцам выплаты. Сейчас контрактники получают единовременную выплаты в размере 195 тыс. руб. при заключении контракта на срок от одного года. Минимальное денежное довольствие составляет 204 тыс. руб. в месяц.

По словам господина Токмакова, краткосрочные контракты военнослужащие могут заключить и сейчас. «Мы всем гражданам объясняем, что если закончится контракт на четыре месяца и будут так же продолжаться мероприятия по частичной мобилизации, то вы не уволитесь»,— подчеркнул представитель военкомата.

Евгений Токмаков также сообщил, что Минобороны РФ полностью обеспечивает контрактников необходимыми вещами и экипировкой. «Если военнослужащий хочет сам купить себе красивые штанишки или берцы, пожалуйста, пусть покупает. Форма у всех одинаковая. Может кто-то считает, что она неудобная»,— предположил он.

Всего в 2022 году через военкоматы Татарстана контракты с Минобороны РФ заключили 2 тыс. бойцов. Это вдвое больше, чем по итогам 2021 года. «В 2023 году цифра меняется, но она будет значительно и кратно выше»,— сказал господин Токмаков. Конкретные планы по набору контрактников он не назвал. «Допустим, формируется какая-то воинская часть, будет одно задание. А завтра будет формироваться другая воинская часть, будет другое задание»,— пояснил он. Представитель военкомата добавил, что «сейчас много ограничений (для службы.— „Ъ“) убрали». «Если есть гражданин, если он хочет, значит, найдет себе место в строю»,— подчеркнул господин Токмаков.

Кирилл Антонов