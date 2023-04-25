Госдума не встала под флаг Татарстана

Госдума не торопится поддержать идею Татарстана о введении штрафов и арестов за «явное неуважение» к флагам и гербам субъектов РФ, в том числе за распространение такой информации в интернете. Профильный комитет нижней палаты российского парламента предложил доработать этот документ, отметив, что правительство РФ также дало на него отрицательный отзыв. В Госсовете Татарстана настаивают на «актуальности проблемы», которую видят, в частности, в том, что житель одного региона может «оскорбить» флаг соседнего субъекта. Депутаты заверили „Ъ“, что работают над новой редакцией проекта, однако окончательного варианта пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Госдума России пока отложила рассмотрение законопроекта Татарстана, которым республика предложила ввести ответственность за неуважение к государственным символам субъектов РФ. «Комитет по государственному строительству и законодательству… предлагает изменить текст законопроекта до его рассмотрения в первом чтении»,— говорится в заключении профильного думского комитета, которое подписал его председатель Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Напомним, федеральный законопроект поступил в Госдуму в октябре этого года. Его соавторы — Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов («Единая Россия») — предложили дополнить ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Сейчас она предусматривает штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб. за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ» и органам власти. По мнению представителей Татарстана, эта статья должна защищать также госсимволы субъектов РФ и предусматривать такие же штрафы за проявление «неуважения» к гимну, флагу или гербу российского региона.

Эта норма появилась в КоАП РФ в марте 2019 года. Она предусматривает санкции в том числе за распространение в интернете информации, которая выражена «в неприличной форме» либо «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность». В частности, штрафы по этой статье грозили интернет-пользователям за оскорбление президента России Владимира Путина. Статья была также дополнена ч. 4, которая предусматривает штраф до 200 тыс. руб. или административный арест до 15 суток за повторное нарушение. Если житель страны подвергался наказанию более двух раз, то он может быть оштрафован до 300 тыс. руб., согласно ч. 5 ст. 20.1 КоАП.

В пояснительной записке к законопроекту Татарстана говорится о «наличии проблемы, связанной с невозможностью законами субъектов РФ» устанавливать административную ответственность за «неуважение» к госсимволам регионов, поскольку правонарушение может быть совершено в интернете «лицом, зарегистрированным за пределами соответствующего субъекта». Однако региональные законы не имеют прямого действия на всей территории страны, в отличие от КоАП РФ. «У нас здесь ясная и внятная позиция. Ранее в советском законодательстве как раз такая норма и была: охранялись и символы Советского Союза и его субъектов»,— говорил „Ъ“ заместитель председателя комитета по законности Госсовета Татарстана Александр Чубаров («Единая Россия»). Один из депутатов рассказал „Ъ“, что парламентарии обнаружили в интернете картинку, где флаг Татарстана был размещен на плавках.

«В настоящее время в федеральном законодательстве отсутствуют нормы, за нарушение которых предлагается ввести указанную административную ответственность»,— сказано в заключении комитета Госдумы, опубликованном в законодательной базе нижней палаты. Неуважение к госсимволам регионов называется в документе «серьезным проступком», однако «опыта отдельно взятого субъекта РФ» недостаточно для изменения федерального закона. В комитете полагают, что депутаты Татарстана не смогли обосновать актуальность проблемы, и указали, что наказание за неуважение к госсимволам установлено законами, например, в Рязанской и Кировской областях, Республике Коми. «Субъекты РФ в своих законах, закрепляя состав административного правонарушения, использовали общую формулировку, позволяющую охватить любые случаи проявления неуважения к государственным символам субъектов РФ без привязки к месту совершения правонарушения»,— указали в думском комитете.

При этом законопроект Татарстана получил отрицательный отзыв правительства России. Там указали, что административная ответственность может быть установлена «только по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами». В отзыве за подписью вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сказано, что принятие законопроекта может повысить нагрузку на должностных лиц, которые составляют протоколы и рассматривают административные дела. Это «вызовет необходимость увеличения их штатной численности и, соответственно, дополнительных бюджетных расходов», предостерегли в правительстве.

Другие регионы РФ инициативу Татарстана, наоборот, поддержали. Положительные заключения направили Госсобрание (Ил тумэн) Якутии, Народное собрание Карачаево-Черкесии, парламент Кабардино-Балкарии и Госсовет Коми.

В Госсовете Татарстана намерены доработать свою инициативу. «Пока работаем в части того, чтобы на уровне федерального законодательства установить запрет на явное неуважение к госсимволам. Окончательного варианта пока нет»,— сказал „Ъ“ Александр Чубаров. Депутат уверен, что проблема оскорбления регионального флага или герба «очень актуальная». «В Госдуме тоже поддержка актуальности этого законопроекта имеется. Просто они предлагают глубже подойти к этому моменту и изменить текст»,— заключил парламентарий.

В пакете с этим законопроектом Госсовет Татарстана и Айрат Фаррахов подготовили дополнения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они предложили обязать провайдеров блокировать интернет-страницы, где размещена информация с оскорблением госсимволов регионов РФ. Данный проект Госдума предложила принять к рассмотрению, отзывы на документ она принимает до середины июня 2023 года.

Кирилл Антонов