МИД Швейцарии не поддержал идею России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву

Представитель департамента Министерства иностранных дел Швейцарии Паола Черезетти заявила, что изменения международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем принимать соответствующие решения. Так она прокомментировала инициативу департамента российского МИДа перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паола Черезетти в 2014 году

Фото: Violaine Martin / UN Geneva Паола Черезетти в 2014 году

Фото: Violaine Martin / UN Geneva

Паола Черезетти заявила РБК, что Швейцария «поддерживает эффективную систему», в которой Женева играет важную роль вместе с Нью-Йорком, Веной и другими городами, где находятся подразделения ООН. Однако при принятии решений о переносе штаб-квартиры организации, добавила она, необходимо оценивать эффективность этих мер.

Сегодня, 24 апреля, директор департамента международных организаций российского МИДа Петр Ильичев заявил, что Москва бы предпочла видеть штаб-квартиру ООН «в более нейтральной точке», нежели Нью-Йорк. В пример он привел Женеву или Вену.

В Женеве расположено Управление верховного комиссара ООН по правам человека, а в Вене — Международное агентство по атомной энергии, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию.

Российская сторона неоднократно обвиняла США в отказе в выдаче виз российским делегациями на ряд мероприятий, касающихся работы ООН. Так, вчера, 23 апреля, Москва сообщила, что в выдаче виз отказали российским журналистам, которые должны были сопровождать делегацию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк, где 24–25 апреля проходит заседание Совета безопасности ООН.

Лусине Баласян