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Коммерсантъ FM
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Мебель пакуют онлайн

Бывшие менеджеры IKEA обживаются на «Яндекс Маркете»

После покупки товарных остатков ушедшей из России IKEA «Яндекс Маркет» решил продолжить развивать категорию мебели и нанял экс-менеджеров российского подразделения шведского ритейлера. Новая команда, в частности, займется разработкой сервисов для заказа кухонь или гардеробных систем. Другие маркетплейсы также развивают сегмент крупногабаритной мебели. Однако производители пока относятся к продаже таких товаров на онлайн-площадках скептично, предпочитая реализовывать через маркетплейсы некрупную мебель и DIY-товары.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Яндекс Маркет» нанял команду менеджеров из IKEA во главе с Аллой Котюга, которая последние несколько лет руководила закупочным бизнесом шведского ритейлера в России, рассказал “Ъ” гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов. Информацию подтвердили в «Яндекс Маркете». В конце прошлого года маркетплейс выкупил все товарные запасы российского подразделения IKEA, объявившего об уходе из страны.

В компании отметили, что в этом году «Яндекс Маркет» сфокусируется на создании сервиса в виде онлайн-конструктора для подбора мебели с большим количеством элементов, например кухонь или гардеробных систем. Кроме того, команда экс-менеджеров IKEA займется увеличением числа поставщиков и производителей мебели на площадке, а также внедрением новых решений по упаковке и перевозке крупногабаритной мебели. Помимо этого год назад «Яндекс Маркет» вслед за Ozon и Wildberries анонсировал продажи мебели и товаров для дома от прямых российских поставщиков и производителей IKEA.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что перед «Яндекс Маркетом» стоит задача сохранить привлекательность категории «мебель и товары для дома» после распродажи товарных запасов IKEA. Мебель стала одной из самых быстрорастущих категорий на онлайн-площадках. Так, за 2022 год количество поставщиков мебели на «Яндекс Маркете» выросло втрое, ассортимент — в четыре раза. Количество купленных предметов мебели на Ozon в 2022 году выросло более чем в 2,2 раза год к году, а число локальных производителей и поставщиков на маркетплейсе — более чем на 70%. Продажи мебели на Wildberries в натуральном выражении в первом квартале 2023 года увеличились на 133% год к году, утверждают в компании.

В Ozon говорят о росте спроса на онлайн-покупки более сложных и крупногабаритных категорий мебели: корпусной, мягкой мебели, мебели для сна, а также столов и стульев. В Wildberries отмечают, что с первого квартала этого года тестируют продажи сверхгабаритных товаров и мебели, при ее покупке можно заказать услугу по сборке и установке, а также вывозу и утилизации старой мебели.

По словам президента АМДПР Александра Шестакова, раньше онлайн продавались только самые простые предметы мебели, однако теперь есть перспективы в продажах более сложного товара, например кухонь. На фоне снижения розничных офлайн-продаж мебели российские производители такой продукции стали активнее выходить на онлайн-площадки. Например, специальные коллекции для маркетплейсов уже разработали «Ангстрем», Mr.Doors и Первая мебельная фабрика. В «Ангстреме» отмечают, что вывели в продажу на маркетплейсах линейку предметов малых форм. Эти товары не требуют специальной доставки и сборки, которую маркетплейсы пока не могут оказывать, говорят в компании.

Однако многие потребители по-прежнему остерегаются совершать дорогие покупки онлайн без просмотра вживую, говорит Александр Шестаков. По мнению эксперта, крупногабаритную мебель приобретают без осмотра для инвестиционного жилья или если покупатель уже был знаком с выбранной моделью.

По оценке «Infoline-Аналитики», доля онлайн-продаж в сегменте мебели для дома составляет около 37%, или 200 млрд руб. Александр Шестаков полагает, что такие темпы роста объема онлайн-продаж мебели сохранятся в перспективе одного-двух лет.

Алина Савицкая

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