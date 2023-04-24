«Цензор в его сердце и душе»

После окончания специальной военной операции (СВО) ограничения в отношении СМИ могут быть сняты, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на медиафоруме в Екатеринбурге. За тем, как эксперты обсуждали работу СМИ в новых условиях, наблюдали Елена Медведева и Николай Яблонский.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УрГЭУ Фото: Пресс-служба УрГЭУ

Медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности» впервые был организован в рамках Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ). В его работе принимают участие свыше 40 представителей СМИ из семи стран СНГ, а также пресс-службы муниципальных образований Свердловской области.

Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ) проходит с 2010 года в Екатеринбурге. Его организатором выступает Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ). В 2023 году на ЕЭФМ насчитывается 12 тыс. участников, более 700 экспертов, 75 дипломатов из 45 стран. Тема ЕЭФМ — «Многополярный мир в фокусе новой действительности». В рамках форума будут организованы конгрессы: инноваторов, управления и права, экономистов и финансистов, предпринимательства и инжиниринга, стратегов, школьников. Кроме того, пройдут спортивные мероприятия, включая всероссийские соревнования по самбо и шахматный турнир.

Панельное заседание медиафорума открыл на правах хозяина ректор УрГЭУ Яков Силин. «Сегодня Россия, ее друзья и сторонники меняют мир, защищают свои интересы, делают его более справедливым. Задача СМИ — не только отразить, как меняется мир, но и помочь общественности сформировать правильное восприятие этих изменений»,— подчеркнул он.

Дискуссию продолжила генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, которая отметила, что в связи с проведением СВО для СМИ в первую очередь стала важна не скорость информации, а ее качество. «В марте украинские диверсанты проникли в Брянскую область. Первые сообщения были пугающими — говорили о 80 диверсантах, якобы они расстреляли школьный автобус. Было тяжело потому, что было очевидно, что информация непроверенная. Мне пришлось всех сдерживать — газету, сайт, радио. Ждем проверенную информацию — либо от губернатора, либо от наших корреспондентов. Мы приняли для себя простую формулу: “Мы верим нашим корреспондентам”»,— рассказала она.

К теме СВО обратился и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «В текущей ситуации на первый план вышел вопрос информационной войны. Информационная война идет более ожесточенная, чем реальные боевые действия. Мы видим, какие огромные усилия и весьма профессиональные предпринимают наши противники, как разгоняются различные фейки. Но мы не видим сегодня с вами в российских СМИ засилье этих фейков. Да, попытки есть, но государство сегодня имеет соответствующий инструментарий, чтобы эти попытки гасить. В обществе нет страха и паники»,— напомнил он, указав на полезность принятых ограничений по распространению информации. Впрочем, он не исключил, что эти ограничения после окончания СВО будут сняты.

«Реальность всегда меняется, журналистика остается. Главное — это правда»,— подчеркнул председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин в своем выступлении. Впрочем, он признался, что без цензуры не обойтись.

«Журналист без цензуры жить не может. Цензор в его сердце и душе. Иначе слово, как пуля, может убить наповал»,— пояснил он.

Завершив дискуссию, участники медиафорума переместились в Дом культуры УрГЭУ, где был организован сеанс одновременной игры в шахматы с международным гроссмейстером Рафаэлем Ваганяном. Обыграть его никому не удалось.

Елена Медведева, Николай Яблонский.