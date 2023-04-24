Песков анонсировал выступление Путина на параде Победы 9 мая

Президент Владимир Путин выступит во время парада Победы 9 мая на Красной площади, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом он рассказал на просветительском марафоне «Знание.Первые».

«Конечно, выступление будет»,— сказал пресс-секретарь президента РФ.

Выступая на параде Победы в 2022 году, господин Путин заявил, что Россия «дала упреждающий отпор агрессии», начав военную спецоперацию на Украине.

В прошлом году парад Победы на Красной площади продлился час.

Мария Федотова