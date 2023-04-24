Великобритания, США и ЕС ввели санкции против командования КСИР Ирана

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о введении санкций в отношении представителей командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана за нарушения прав человека при подавлении протестов. Ограничительные меры вводятся совместно с США и Евросоюзом, следует из пресс-релиза ведомства.

Под санкции попали четыре командующих КСИР:

Мохаммад Назар Азими, как утверждает МИД Великобритании, использовал оружие для подавления протестов и ответствен за «множество смертей»;

Хабиб Шахсавари обвиняется в применении насилия и пыток по отношению к протестующим гражданам Ирана;

Мохсен Карими, cледует из пресс-релиза, ответствен, в частности, за смерть 19-летнего протестующего Мершада Шахиди;

Ахмад Кадем считается ответственным за жесткое подавление протестов, в результате чего оказался убит десятилетний ребенок.

С октября 2022 года Великобритания внесла в санкционные списки более 70 иранцев. Всего в списке более 300 человек, включая причастных к КСИР. Массовые протесты в Иране, о которых идет речь в новом санкционном списке, произошли осенью 2022-го. Поводом стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба. В результате протестов были арестованы несколько тысяч человек, не меньше 200 убиты.

КСИР — элитное иранское военно-политическое формирование, которое входит в вооруженные силы Ирана. США, Израиль, Cаудовская Аравия и Бахрейн признают его террористической организацией. В январе Telegraph со ссылкой на источники сообщал, что аналогичное решение планирует принять Великобритания. 18 января включить КСИР в список террористических организаций рекомендовал Европарламент.

Лусине Баласян