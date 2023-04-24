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Chevrolet анонсировал экстремальный пикап Colorado ZR2 Bison

Компания Chevrolet анонсировала новую модификацию пикапа Colorado последнего поколение — экстремальное исполнение ZR2 Bison.

Chevrolet Colorado ZR2 Bison

Chevrolet Colorado ZR2 Bison

Фото: Chevrolet

Chevrolet Colorado ZR2 Bison

Фото: Chevrolet

Автомобиль, адаптированный для бездорожья, получит увеличенный дорожный просвет, модернизированную подвеску и внедорожные покрышки. Ожидается, что модель также получит и другие технические доработки, которые пока не раскрываюстя.

Colorado ZR2 Bison, судя по опубликованным тизерам, также будет иметь измененный дизайн кузова с красными акцентами, а в салоне должны появиться новые аксессуары и логотипы спецверсии.

Официальная премьера Chevrolet Colorado ZR2 Bison состоится 31 мая. Напомним, новое поколение пикапа было представлено летом 2022 года.

Максим Вершинин

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