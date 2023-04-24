Против экс-министра здравоохранения Приангарья возбудили второе дело за взяточничество

Следователями СКР по Иркутской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова. Как отмечается в сообщении ведомства, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яков Сандаков

Фото: Правительство Иркутской области Яков Сандаков

Фото: Правительство Иркутской области

«Следствие полагает, что в 2021 году министр получил от главврача одного из учреждений здравоохранения денежные средства в размере 1 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение действий, входящих в компетенцию министра, в интересах учреждения. По уголовному делу следователями СКР проводятся необходимые действия»,— уточняется в сообщении.

Яков Сандаков в настоящее время находится в СИЗО, являясь фигурантом уголовного дела по получению взятки в размере 7 млн руб., а также причастности к мошенничеству с ущербом для бюджета 10 млн руб. Экс-министр был арестован в ноябре 2022 года. Его предшественница на этом посту Наталья Ледяева в декабре прошлого года была осуждена на семь лет колонии за мошенничество при поставках медицинских масок в медучреждения региона. Пост министра здравоохранения Приангарья до сих пор остается вакантным.

Подробнее — в материале «Ъ» «В минздрав зачастило следствие».

Влад Никифоров, Иркутск