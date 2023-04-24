Радий Хабиров поручил выкопать колючки с газона возле Советской площади в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания поручил привести в порядок газон в районе Советской площади в Уфе. По словам главы республики, в выходные он гулял по центру города с маленькими детьми и на газоне возле памятника Горькому (установлен напротив входа в гимназию №3) обнаружил «особые колючки». «Это центральная площадь. Ну, так сложилось. Но я же не должен как овчарка все время ходить и ругаться. Количество колючек, которые я видел, мне понравились конечно, какие-то, наверное, особые разводите там. Наведите порядок, пожалуйста»,— сказал он.

Карина Мамаева

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