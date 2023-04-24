Казахстан отменил военный парад ко Дню Победы для экономии средств

Министерство обороны Казахстана 24 апреля объявило, что военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая), не будет проводиться в связи с экономией средств.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана»,— говорится в сообщении Минобороны Казахстана (цитата по ТАСС).

Военный парад ко Дню Победы и Дню защитника Отечества в Казахстане не проводили и в 2022 году. Минобороны страны объяснило решение аналогично: стремлением к экономии бюджетных средств. Последний раз военный парад на 7 мая в Казахстане проводился в 2018 году, на 9 мая — в 2019-м. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.