Грабители из Красноярского края утопили сейф в Енисее

В Красноярском крае двое подозреваемых в грабеже задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Ранее в полицию поступило заявление от жителя Минусинска о пропаже из дома сейфа с деньгами, документами и золотыми украшениями.

По данным оперативников, одним из грабителей оказался знакомый потерпевшего, которому тот рассказал о продаже автомобиля. Злоумышленник решил похитить эти деньги. С сообщником они разбили окно в доме потерпевшего, забрали из шкафа сейф и скрылись. Однако вытащить все из сейфа им не удалось – прорубив заднюю стенку они забрали 450 тыс. руб., которые поделили между собой. Сам сейф они утопили в Енисее.

Один из злоумышленников отдал деньги в счет своего долга, второй, узнав о заявлении в полицию, сжег деньги дома в ванной комнате, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже. Сейф возвращен потерпевшему.

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Анна Егорова