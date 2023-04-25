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Коммерсантъ FM
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Половая жизнь бледной поганки

Как смертельно ядовитые грибы стремительно размножились в США

«Шляпка смерти» — так называется по-английски бледная поганка. Мухомор, желчный гриб, ложные опята — тоже  грибы, но умереть от них надо постараться.

Фото: Romy Arroyo Fernandez / NurPhoto / Getty Images

Фото: Romy Arroyo Fernandez / NurPhoto / Getty Images

А бледная поганка, к сожалению, похожа на шампиньоны и на сыроежки тоже похожа. Можно по ошибке взять. В отличие от сыроежки у нее есть колечко на ножке; в отличие от шампиньона, у нее сохраняется хорошо заметное влагалище, из которого растет ножка.

95% смертельных отравлений грибами — бледная поганка. Больше половины людей, съевших ее, умирают спустя пять–восемь дней. Мучительно умирают. Бледная поганка сперва себя в организме, кажется, и не проявляет. Люди вечером поели, выпили, спать легли, проснулись — а еще симптомов нет. К середине следующего дня начинается рвота, вскоре присоединяется понос, часто кровавый. Падает сахар в крови — и это плохо, а не хорошо, может начаться гипогликемическая кома, она сама по себе вполне смертельная.

А потом — проходят симптомы. И пока больной чувствует небольшую слабость, яд бледной поганки разрушает ему печень. Спустя три-четыре дня светлый период заканчивается, и человек, лишившийся печени, а иногда заодно и почек, начинает умирать. Пересадка печени спасает любителя грибов, но, во-первых, это дело дорогое и сложное, а во-вторых, где печень-то быстро взять, а? Шанс на миллион один, и это не преувеличение.

Своей бледной поганки в Калифорнии не было. Как она туда попала, пока выяснить не получается, важно другое: в Калифорнии ей очень понравилось. До такой степени понравилось, что она стала быстро завоевывать территории. Результат плачевный: люди и животные каждый год ею травятся, причем чем дальше, тем чаще.

Ученые-микологи очень заинтересовались трагически быстрым распространением бледной поганки — и пошли по грибы. И ходили 20 лет и два года, с 1993 по 2015 год. В общей сложности собрали 86 грибов, из них в Калифорнии 67, 11 штук в Португалии и восемь штук в других странах Европы. Это для сравнения.

Грибом мы называем плодовое тело, оно вообще-то вырастает для того, чтобы размножаться. А главная часть гриба, мицелий, находится под землей, где живет, как правило, в симбиозе с каким-нибудь растением типа дерева.

Пластинчатые грибы, к которым относятся бледные поганки, вообще-то бисексуалы, у них два пола, но это не мальчик и девочка, а родитель один и родитель два. Мицелий диплоидный (целая ДНК), гриб (плодовое тело) — диплоидный, а вот в его пластинчатой нижней поверхности шляпки образуются методом мейоза (полового деления) гаплоидные (половина ДНК) базидиоспоры. И этим базидиоспорам нужно найти полового партнера — базидиоспоры, разлетающиеся из плодового тела, выросшего из другого мицелия. Тогда они сформируют новый мицелий, который снова вырастит плодовое тело, там снова появятся родитель один и родитель два.

Понятно же, что далеко таким способом не уедешь. Где-то летают твои споры, а где-то — споры родителя два, им не встретиться никак. Бледная поганка стала спариваться сама с собой. В Европе у бледных поганок так пока что не бывает. Только в Калифорнии.

Как это поняли? А довольно просто. Секвенировали геномы всех найденных грибов и сравнивали их с европейскими. Все грибы гетерозиготные, то есть у них в одном и том же месте гомологичных хромосом (они парами, хромосомы, и это генетический материал, он содержится в ядре клеток) немного разные аллели, то есть варианты генов. Если кто помнит слова «доминантный» и «рецессивный» — так вот, они как раз и относятся к разным аллелям, унаследованным один от родителя один, а другой — от родителя два.

Но у двух генетических линий калифорнийских бледных поганок аллели были все одинаковые! Одна линия состояла из двух грибов (плодовых тел), найденных в 2014 году; другая — из шести, их нашли в 2004-м и потом тоже в 2014 году. Гомозиготные они оказались. Так ученые поняли, что быстрое распространение бледной поганки стало следствием аномалии в размножении. Поделать с этим нечего, просто знать.

В принципе в природе без второго родителя, без мужской особи, женская может произвести себе подобных. Пчелы такое просто за правило взяли — партеногенезом, то есть без оплодотворения, рождаются все трутни, беззащитные пчелиные мужчины, пригодные только для оплодотворения матки, то есть для создания рабочих пчел. А одна самка орлякового ската (такая рыба) ждала в австралийском зоопарке в Сиднее мужчину восемь лет, но не дождалась и обошлась сама, партеногенетически. В птичниках, где нет петухов или индюков, относительно часто появляются яйца, из которых вылупляются курицы или индейки с идентичным материнскому генотипом. Даже калифорнийские кондорки иной раз обходятся без своих кондоров — это установили ученые, когда наблюдали за реинтродуцированными птицами. Причем самец жил вместе с самкой, а она все равно от него генетического материала не взяла.

По материалам.

Ольга Грибова

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