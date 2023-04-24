Граждане увлеклись страхованием

Доля комиссий агентов-физлиц в общих доходах посредников страховых компаний увеличилась по итогам 2022 года. В первую очередь рост обеспечило падение продаж через автомобильные салоны и банки. Эксперты ожидают сохранения тенденции по итогам 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным старшего директора отдела рейтингов страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольги Басовой, доля комиссий страховым агентам — физическим лицам составила в 2022 году 19% (65,4 млрд руб.). Это на 4 процентных пункта больше по сравнению с 2021 годом. Подтверждают оценку и данные ЦБ: общий объем комиссионных страховщиков превысил 300 млрд руб., на физлиц пришлось 18%.

Рост доли граждан—агентов страховых компаний в первую очередь стал следствием падения продаж страховок через банки и автосалоны, поясняет госпожа Басова.

В то же время, добавляет CEO Inssmart Артур Коломиец, в прошлом году выросло число агентов-физлиц, работающих через маркетплейсы. «Маркетплейсы позволяют страховым агентам привлекать клиентов дистанционно, что существенно упрощает их работу,— соглашается госпожа Басова.— Отсутствие географических ограничений при покупке страхового продукта через маркетплейсы увеличивает охват клиентов и продажи».

В Inssmart, отмечает господин Коломиец, общий объем агентской комиссии в 2022 году вырос на 50%, до 300 млн руб. Суммарно агенты оформили более 230 тыс. страховок за год, уточнил топ-менеджер. По его словам, в разрезе сегментов страхования на ОСАГО пришлось 66% от всех оформленных полисов, на ипотеку — 31%, каско обеспечило 3%.

Другие страховщики и эксперты согласны, что работать с агентами, в том числе через маркетплейсы, может быть удобнее, чем с банками. В качестве преимущества можно отметить большее желание маркетплейсов подстраиваться под страховщиков и их процессы, отмечают в ВСК.

Речь идет о ряде факторов, которые способны серьезно увеличить продаваемость страховых договоров, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. Например, та или иная страховая компания может появляться первой в списке на сайте маркетплейса, уточняет он.

Руководитель блока агентских и офисных продаж страховой компании «Росгосстрах» Юлия Шабанова добавляет, что во время пандемии коронавируса в 2021 году, когда сборы через остальных партнеров в силу введенных карантинных ограничений серьезно сократились, агенты продолжали работу, в частности, дистанционно и обеспечили половину сборов компании в розничном канале.

По словам господина Бархоты, страховые компании часто прибегают к услугам нефинансовых посредников, не только физлиц. «Благодаря хорошей проходимости в магазинах бытовой техники, универсальных торговых комплексах, салонах связи банковские офисы часто уступают небанковским точкам продаж,— говорит эксперт.— Кроме того, клиенты банков получают предложение о покупке страховки нередко в тех случаях, когда на это не осталось ресурсов либо клиент уже не сконцентрирован на страховой защите». В то же время страхование через банки привязано к траектории продаж розничных кредитов, уточняет господин Бархота, что создает угрозы для планов продаж в случае снижения самого по себе кредитования.

Страховщики, впрочем, указывают и на недостатки агентского канала продаж, в частности с участием маркетплейсов. Зачастую именно маркетплейсы привлекают наименее качественный клиентский сегмент, отмечают в ВСК. Агентские сети традиционно требуют от страховщиков несколько большего внимания и расходов на поддержку, сопровождение и развитие, чем другие каналы продаж, добавляет госпожа Шабанова.

Тем не менее по итогам 2023 года эксперты ждут роста доли страховых агентов в суммарном объеме комиссий. По оценкам директора по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгения Шарапова, совокупный объем комиссий физлицам в 2023 году может незначительно увеличиться или останется на том же уровне, но в с точки зрения его доли — она вырастет примерно до 25%. Это, уточняет госпожа Шарапова, может произойти за счет падения комиссии кредитным организациям, а также вследствие происходящей трансформации ранее действующих программ взаимодействия страховщиков и банков при продаже кредитных продуктов.

Юлия Пославская