Обвиняемого в получении взяток бывшего президента Перу экстрадировали из США

Соединенные Штаты экстрадировали в Перу бывшего президента республики Алехандро Толедо, пишет Reuters. В Перу, где его экстрадиции ожидают с 2017 года, он обвиняется в получении взятки в размере $35 млн.

По данным RPP, 77-летний Алехандро Толедо уже прибыл в столицу Перу Лиму и находится в здании Верховного суда. В ближайшее время там ожидаются слушания по делу бывшего президента республики.

Алехандро Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год. Власти обвиняют его в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на победу в конкурсе по выбору подрядчика для строительства автомагистрали Interoceanica Sur. По запросу властей республики господин Толедо был арестован в Калифорнии в 2019 году. В 2020-м его освободили под залог и поместили под домашний арест.

Фигурантами по этому делу значатся еще три экс-президента страны. Ольянта Умала (возглавлял республику с 2011 по 2016 год) обвиняется в получении более $3 млн от Odebrecht на финансирование своей избирательной кампании. Педро Кучински (2016–2018) подозревается в получении платежей в размере $5 млн в пользу связанных с ним фирм. Алан Гарсия (1985–1990, 2006–2011) был подозреваемым в получении $100 тыс. от компании в обмен на помощь в заключении выгодных контрактов. Он покончил собой при задержании полицией в 2019 году.

Лусине Баласян