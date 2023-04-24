Полиэтилен растягивает ценник

Крупнотоннажные полимеры на внутреннем рынке начали активно дорожать в марте-апреле, реагируя на рост спроса на фоне начала строительного сезона, а также ослабление рубля. Производители и эксперты называют повышение цен «логичной коррекцией» после продолжительного падения в прошлом году. Переработчики полимеров рассчитывают, что сдерживать подорожание сможет биржа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Цены на основные марки базовых полимеров (полиэтилен разных марок и полипропилен) на российском рынке ускорили рост в начале второго квартала, сообщили “Ъ” участники отрасли. Так, к середине апреля стоимость некоторых видов базовых пластиков увеличилась на 10–15% относительно начала года.

Эту информацию подтверждает статистика «Пластинфо». Там отмечают, что в марте спрос на базовые полимеры оживился на фоне закрытия квартальных закупок и в ожидании транспортных ограничений во время весенних паводков. «Причиной стало также решение производителей заметно повысить цены с 1 апреля»,— уточняют в «Пластинфо».

Цены на крупнотоннажные пластики начали постепенно восстанавливаться с начала года после стагнации в четвертом квартале, а в марте рост ускорился. Наиболее существенным он оказался в сегменте полиэтилена высокой плотности (рост в марте составил в среднем 4,5% к февралю).

Значительнее всего подорожали трубные марки ПЭВП — на 10 руб. на 1 кг (до примерно 130 тыс. руб. за тонну) на фоне дефицита. По данным «Химкурьера», с начала года стоимость полиэтилена для труб выросла в среднем на 8%, до 125–144 тыс. руб. В апреле эксперты ожидают дальнейшего увеличения цен на 5–10 руб. на 1 кг.

Также росла стоимость линейного полиэтилена низкой плотности (в среднем на 2,3%). Несмотря на достаточное предложение, дорожал и полипропилен — в среднем на 3,8% на фоне роста покупательной активности. Исключением среди базовых полимеров стал полиэтилен низкой плотности, который подешевел на фоне слабого спроса.

В целом, по данным «Пластинфо», по итогам марта средневзвешенный индекс цен семи базовых полимеров вырос на 2,3%, до почти 130 тыс. руб. При этом в годовом исчислении цены на пластики показывают существенное падение, так как в прошлом году в апреле они резко дорожали (в среднем — более чем на треть).

В крупнейшем производителе базовых полимеров СИБУРе “Ъ” сообщили, что компания, несмотря на волатильность внешней среды, динамику курса рубля и цен на сырье, с июня 2022 года снижала цены для российских клиентов (по итогам года — на 21–31%). В январе, говорят в компании, цены также оставались без движения, несмотря на изменения на сырьевых и валютных рынках. В СИБУРе пояснили, что в преддверии традиционного сезонного роста цен на готовые изделия компания будет «пошагово снижать дельту стоимости, накопленную из-за добровольного отказа компании от корректировок на фактор индустриальной инфляции в 2022 году и начале 2023 года».

Управляющий директор «Имплемента» Дмитрий Акишин отмечает, что на внешних рынках в 2023 году значительных колебаний цен на основные полимеры не наблюдалось, однако ослабление рубля на 15% с начала года предопределило увеличение экспортного нетбэка в рублях, поэтому некоторый рост цен на внутреннем рынке выглядит логичным.

Глава Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов связывает прошлогоднее снижение цен на полимеры в РФ с укреплением курса рубля, так как «в противном случае внутренний рынок заполонили бы импортные пластики». Однако, уверен он, на рынке полимеров в любом случае необходим рыночный индикатив. Для его формирования должны быть две цены на один и тот же товар: контрактная и биржевая. Союз давно выступает за вывод полиолефинов на биржу, но идея до сих пор обсуждается в правительстве.

Дмитрий Семягин из Rupec напоминает, что пик цен весной 2022 года стал логичным завершением их длительного падения на фоне ковидных ограничений. Среднее снижение цен на полимеры с апреля 2022 года по февраль 2023 года составило 34%, так что текущая динамика является, по сути, восстановительной. Он также напоминает, что если до апреля 2022 года цены на сырье и конечные полимерные товары обычно коррелировали, то потом движение стало разнонаправленным: базовые полимеры дешевели, а изделия из них, в том числе трубы, нетканые материалы, мешки и сумки из полимеров, подорожали на 5–12%.

Ольга Мордюшенко