«Норманн» с дисконтом

На торги выставлены активы обанкротившейся ГК «Норманн». Стоимость пяти участков под строительство жилья и школы в Янино начинается от 222,5 млн рублей. Указанная цена значительно ниже рыночной, но сделано это с целью привлечения покупателя к достройке социального объекта, без которого жителей квартала оставил бывший застройщик, объясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Землю ООО «Норманн ЛО» (входит в одноименную группу компаний) в поселке Янино Всеволожского района выставили на торги. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в состав лота входят четыре участка под жилое строительство на 6,6 га и один под школу на 1 га. Это земли, расположенные рядом с проблемным объектом «Норманна» — ЖК «Яркий», застроить которые компания не успела из-за своего банкротства. Стартовая цена лота составляет 222,5 млн рублей, аукцион будет проводиться на повышение. Торги должны состояться 5 июня, имущество находится в залоге у НС-банка.

«Норманн ЛО» — застройщик двух жилых комплексов в Ленобласти: ЖК «Яркий» в Янино (шесть 12-этажных монолитных корпусов) и ЖК «Десяткино 2.0» в Мурино (три 18-этажных корпуса). В первом проекте компания успела продать 844 квартиры, во втором — 1629. Банкротный иск к ООО «Норманн ЛО» дольщики подали в конце 2017 года, несостоятельной компания была признана осенью 2019 года.

Застройщик успел начать работы на своем проекте в Янино на корпусах А и Б, но дальше стройка остановилась. Эти дома «Норманн» должен был сдать еще в 2017–2018 годах, однако в 2019 году их готовность не превышала и 30%. В 2021 году федеральный Фонд защиты прав дольщиков принял решение о достройке этих домов. Работы возобновилось весной 2022 года, закончить их планируется до конца 2023 года. Корпуса второй очереди (В и Г) Фонд принял решение не строить, а выплатить купившим в них квартиры 188 дольщикам компенсацию. В оставшихся двух домах проекта граждане жилье не приобретали.

Согласно установленным в Ленобласти региональным нормам градостроительного проектирования, плотность жилой застройки не должна превышать 9 тыс. кв. м на гектар. В связи с этим на территории площадью 6,6 га можно возвести до 59 тыс. кв. м жилья. Хотя градостроительные документы по этому проекту были согласованы еще в 2016 году, когда требования были мягче, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что отклониться от разрешенных в области параметров можно будет только профинансировав завершение проблемных объектов или оказав помощь со строительством социальной инфраструктуры.

Рыночная цена выставленных на торги участков составляет около 600 млн рублей, оценивает директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Но девелоперу, который их купит, понадобится взять на себя обязательства по строительству социальной инфраструктуры, в том числе ранее проданных очередей бывшего ЖК «Яркий», отмечает он. В связи с этим первоначальная цена указана заметно ниже рыночной, потому что иначе лот не вызовет интереса, поясняет господин Орлов. «Однако несмотря на то, что земля продается с дисконтом, строительство школы обойдется не меньше чем в миллиард рублей. Готов ли кто-то взять на себя такие расходы с учетом относительно небольшой площади земли — большой вопрос»,— отмечает источник «Ъ-СПб» на строительном рынке.

Янино — непростой район с точки зрения транспортной доступности и обеспеченности инфраструктурой, поэтому земля может быть интересна преимущественно крупным застройщикам, уверен руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов.

Территория будет востребована на торгах, учитывая, что свободных земельных участков в границах Санкт-Петербурга немного, ожидает господин Дуванов. К тому же участок уже имеет проект планировки территорий, что сэкономит девелоперу время, добавляет эксперт. Земля, вероятно, будет продана по цене, не сильно превышающей стартовую, считает господин Орлов.

Помимо ЖК «Десяткино 2.0» и «Яркий», ГК «Норманн» сорвала сроки сдачи еще нескольких жилых комплексов Петербурга и Ленобласти, в которых дольщики приобрели 6 тыс. квартир. Это «Морошкино», «Десяткино», «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора Парк».

В 2019 году генеральному директору ГК «Норманн» Владимиру Смирнову предъявили обвинение в мошенническом хищении средств дольщиков. В сентябре 2022 года уголовное дело бывшего топ-менеджера направили в Смольнинский районный суд. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Главе «Норманна» грозит до десяти лет лишения свободы.

Ольга Кантемирова